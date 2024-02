Coberta del llibre “La passadora”, de Laia Perearnau

Títol: La passadora

Autora: Laia Perearnau

Pàgines: 448

Editorial: Columna Edicions

Torna Laia Perearnau, autora de Francesca de Barcelona, amb una novel·la històrica impressionant. La història d’una dona que arriscava la vida per a ajudar a travessar la frontera per les muntanyes.

Ens situem als anys quaranta, amb diferents històries que s’aniran encreuant fins a confluir en el moment en què tot un grup de fugitius, liderat per la Sol Mentruit, travessarà els Pirineus per a fugir dels nazis durant la Segona Guerra Mundial.

Com que ha estat testimoni d’un assassinat, la Sol ha de fugir del seu poble, Bescaran, i refugiar-se entre un grup de contrabandistes a Andorra. Allà entrarà en una xarxa d’evasió, on farà de correu per a portar documentació sensible al consolat britànic de Barcelona. Enmig dels seus viatges, s’enamorarà d’un francès estrafolari i lletraferit i descobrirà que és un oficial alemany, en Max Schell.





