La Seu per Palestina organitza dues concentracions aquest dimecres

Cartell anunciant les concentracions a favor de Palestina a la Seu (RàdioSeu)

El col·lectiu La Seu per Palestina s’ha sumat a la “jornada de lluita” que diversos grups pro-palestins de Catalunya han convocat per a avui dimecres, 7 de febrer. Concretament, a la capital urgellenca tenen previst dur a terme una concentració a la una del migdia, a la font del Passeig, i una altra a les 8 del vespre, a la plaça dels Oms.

Paral·lelament, l’agrupació ha animat els seus simpatitzants a dur a terme una “aturada laboral” aquest dimecres mateix entre les 12 i les 14 hores. En aquest sentit, han fet una publicació en què asseguren que la població “té dret a fer vaga sense comunicar-ho” i que si algú necessita assessorament poden consultar-ho a sindicats o representants de treballadors.

Sota el lema ‘Estimem Palestina, defensem la vida, aturem el món’, el col·lectiu ha explicat que el seu objectiu amb aquesta acció és “seguir denunciant les complicitats que permeten que Israel continuï cometent” el que qualifiquen com un “genocidi contra el poble palestí”. En aquest sentit, consideren que l’Estat d’Israel està actuant “amb impunitat” per “la complicitat de les potències occidentals” i apunten que els darrers quatre mesos almenys 28.951 palestins han mort arran dels atacs a Gaza, dels quals, asseguren, “el 80% eren criatures o dones”, i uns 2 milions de persones han estat desplaçades. En el comunicat, d’altra banda, afirmen que en aquest temps també hi ha hagut “assassinats, detencions i tortures” a Cisjordània.