50 anys de l’àlbum “Raw power”, d’Iggy & The Stooges

Va ser un 7 de febrer de 1973, ara es compleixen 50 anys justos, quan s’editava l’àlbum Raw power, d’Iggy & The Stooges. Un disc que marca l’inici de la carrera solista d’Iggy Pop, però que, alhora, era el tercer dels Stogges, convocats en no trobar a Londres una secció de ritme tan brutal com la del grup, d’aquí que el seu nom se sumi al d’Iggy.

“Raw power” és un àlbum enregistrat en directe, sense concessions, que estableix la llavor del so que després seria conegut arreu com a punk rock.





Font: EfeEme.com