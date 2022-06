Alàs ja està a punt per a la segona baixada de falles d’època contemporània

Tothom està pendent de si al final podrà ser possible o no per l’alt risc d’incendis que hi ha en molt punts del territori. Si no hi ha novetats de darrera hora, per segon any consecutiu, els veïns del municipi d’Alàs i Cerc protagonitzaran la seva baixada de falles, la propera nit del 23 de juny, des del serrat de l’ermita de la Mare de Déu de les Peces fins a la plaça Major d’Alàs.

En l’edició d’enguany es preveu la baixada de fins a un total de setanta fallaires, homes i dones de tots els nuclis de la població del municipi d’Alàs i Cerc que estan interessats a participar en l’esdeveniment.

A diferència de la passada edició, la d’enguany es caracteritzarà per l’aixecament de totes les mesures restrictives derivades de la crisi sanitària de la Covid-19, i l’accessibilitat al poble d’Alàs per a la rebuda dels fallaires serà lliure, sempre que s’hi accedeixi a peu. A partir de les 18.00 h del mateix dia 23 es tallarà l’accés als vehicles, que es podran aparcar al llarg del camí del riu Segre, per a evitar problemes de seguretat per a fallaires i públic assistent. Pel mateix motiu, quedarà restringit durant tota la tarda del 23 l’accés al serrat de la Mare de Déu de les Peces.

L’activitat començarà a les 19.00 h amb la sortida dels fallaires de la plaça Major d’Alàs, per a pujar amb les seves falles al punt de sortida. Després de sopar, a les 21.50 h, els fallaires encendran el far i a continuació les falles, i començaran a baixar quan ja sigui fosc, a partir de les 22.00 h. Sobre les 22.30 h es preveu que els primers fallaires arribaran a Alàs, on seran rebuts pel públic assistent i per les campanes de l’església de Sant Esteve, que sonaran amb un toc creat especialment per a rebre els fallaires. Un cop a la plaça, els fallaires encendran una gran foguera amb les seves falles, acompanyats per la música de Pep Lizandra i Elies Porter – La Sonsoni fins al final de la festa.

Pendents de la situació excepcional provocada per l’onada de calor i l’elevat risc d’incendis, aquest programa pot ser alterat per motius de seguretat. Qualsevol modificació al respecte serà anunciada durant els propers dies, al compàs de l’evolució de la situació meteorològica i dels plans de prevenció.

La baixada de falles d’Alàs és un esdeveniment cultural inspirat en la troballa documental d’un esment de l’encesa de falles al serrat de les Peces l’any 1543, que a dia d’avui és el testimoni explícit més antic que es coneix sobre la celebració fallaire al Pirineu. La festa es va perdre a Alàs en una data indeterminada, però, la notícia va inspirar-ne la seva recuperació. La d’enguany serà la segona edició d’època contemporània.