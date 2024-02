La nefrolitiasi o pedres al ronyó

Uns ronyons (Getty images)

Els càlculs renals, també coneguts com a nefrolitiasi o pedres als ronyons, són petites masses formades per minerals i sals que es desenvolupen dins dels ronyons o altres parts del tracte urinari. Aquests càlculs poden causar molèsties considerables i afectar la funció dels ronyons. Solen formar-se quan hi ha un desequilibri en les substàncies que formen l’orina. Les principals causes inclouen:

Manca d’hidratació: La manca d’aigua pot concentrar les substàncies en l’orina, facilitant la formació de càlculs.

Dieta rica en sals i proteïnes: El consum excessiu de sodi, calci i proteïnes, especialment de carns vermelles, pot contribuir a la formació de càlculs.

Factors genètics: Algunes persones tenen una predisposició genètica a desenvolupar càlculs renals.

Infeccions urinàries recurrents: Les infeccions poden afavorir la formació de càlculs.

Altres estats mèdics: Malalties com la gota o altres trastorns metabòlics poden augmentar el risc de sofrir de càlculs.





Els símptomes dels càlculs renals poden variar, però sovint inclouen:

Dolor agut: Molèstia intensa a la part baixa de l’esquena o al costat, que pot irradiar cap a l’abdomen o l’inguinal.

Hematúria: Presència de sang en l’orina.

Nàusees i vòmits: Acompanyats sovint de dolor intens.

Micció dolorosa: Experimentar dolor o molèsties en orinar.





Tractament

En cas de càlculs renals ja presents, el tractament pot variar des de l’observació fins a procediments mèdics o quirúrgics, depenent de la grandària i la ubicació del càlcul. Algunes de les opcions inclouen:

Teràpia amb ones de xoc: Onades de xoc per a descompondre els càlculs en fragments més petits.

Litotrícia ureteroscòpia: S’insereix un tub prim en la uretra per a treure o trencar els càlculs.

Cirurgia: En casos més greus, pot ser necessària una intervenció quirúrgica per a extreure els càlculs.