Com calmar els teus fills quan s’enfaden

Una nena enfadada (AMIC)

L’enuig és una part natural del desenvolupament infantil, però sovint pot ser frustrant per als pares. En aquest article explorarem, de forma breu, estratègies efectives per a calmar els teus fills quan s’enfaden o incomoden i fomentar una gestió positiva del comportament.

Mantingues la calma: Davant d’un enuig, és crucial que els pares mantinguin la calma. Respira profundament i recorda que aquestes explosions emocionals són normals en el desenvolupament del teu fill.

Comprèn les seves emocions: Tracta d’entendre les emocions del teu fill o filla. A vegades, les rebequeries són el resultat de la frustració o la incapacitat per a expressar el que senten.

Estableix una rutina: Les rutines proporcionen estructura i seguretat per als nens. Estableix horaris regulars per als menjars, anar a dormir i altres activitats per a reduir l’estrès.

Ofereix alternatives d’elecció: Brinda al teu fill o filla opcions dins dels límits raonables. Això li ofereix una sensació de control i pot prevenir les rebequeries en permetre-li prendre decisions.

Estableix expectatives clares: Comunica clarament les expectatives i les regles. Els nens i nenes comprenen millor el que s’espera d’ells quan les instruccions són clares i consistents.

Reconeix i valida els seus sentiments: Valida les emocions del teu fill o filla en reconèixer com se sent. Pots dir-li alguna cosa com “veig que estàs enutjat/frustrat. Vols parlar d’això?”.





Per Tot Sant Cugat