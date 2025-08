Castellciutat està celebrant la Festa Major i commemora els cinc anys del seu projecte artístic

La plaça de l’Arbre, a punt per als actes de la Festa Major de Castellciutat (RàdioSeu)

Castellciutat ja està de Festa Major. La setmana de celebració va començar dilluns amb la tradicional plantada del pi, que enguany s’ha recollit més a prop que mai perquè correspon a un exemplar que hi havia al recinte de l’Hostal La Glorieta i que s’ha tallat de comú acord amb aquest establiment. Tot seguit, dimarts a la nit es va fer el muntatge de l’escenari.

Dimecres hi va haver cinema a la fresca a l’aparcament de Cal Duat. Dijous, hi havia programat el Teatre de Festa Major. Enguany, amb una edició molt especial perquè suposava el retorn de la companyia de teatre del poble, que al llarg de les darreres setmanes va preparar una obra que van posar en escena per a veïns i visitants. Després hi va haver música i animació per a completar la nit.

El gruix principal d’actes comencen aquest divendres, 1 d’agost (Sant Feliu), a la nit (21.30 h) amb el Sopar Popular, per al qual ja s’han exhaurit les places disponibles. Tot seguit (23.30 h) hi haurà el Pregó de la festa, del qual s’ha avançat que hi tindrà protagonisme el 5è aniversari del projecte ‘CastellciutArt’. De fet, a més del llibret de la festa enguany també s’ha distribuït una publicació en què es fa balanç de l’èxit d’aquesta experiència, que ha situat Castellciutat al mapa de l’art urbà. A la mitjanit (0.00 h), començarà el Ball de Festa Major, amb el Duet Làser, i a la una de la matinada es ballarà l’Esquerrana Nocturna. I ja de matinada (2.00 h) hi haurà el 14è Castell Sona, amb el concert del grup Flanders i la sessió de DJ Poma, que donarà pas a la Menjada Popular.





‘CastellciutArt’

‘CastellciutArt’ va començar en plena pandèmia amb un impactant mural de grans dimensions, obra de Roc Blackblock, i des de llavors s’hi han afegit d’altres artistes urbans i muralistes reconeguts com Lily Brick, Oriol Garreta ‘B:K’, Arnau Orobitg i Christian Sasa, sempre amb obres molt vinculades a les tradicions i costums del poble i de la seva gent.

Aquestes creacions han anat acompanyades també de la instal·lació de fotografies històriques per a recordar com eren dècades enrere diferents indrets de la vila. Precisament aquest passat dimarts se n’ha col·locat una de nova. Aquesta és a la façana del Local Social, al lloc on antigament hi havia l’ajuntament i els estudis del poble. Pel que fa a aquesta mateixa temàtica, el llibret d’enguany de la festa recupera una fotografia de la generació d’infants que va estrenar l’actual escola, l’any 1967. A tot plegat s’hi afegeix el fet que, per segon any, la Comissió de Festes ha ofert al veïnat la possibilitat d’adquirir domassos amb la senyera i l’escut de Castellciutat per a guarnir els balcons, en col·laboració amb el Taller Tartera.





Actes de dissabte i diumenge

Tornant al programa d’actes, la jornada de dissabte, dia 2 d’agost, començarà a les 8 del matí amb el ‘Correcigaló’. A la tarda (16.30 h) es podrà gaudir d’inflables a l’Escola Castell-Ciutat. Més tard, a les 6, hi haurà una Mini-triatló de motos clàssiques; i a les 7 del vespre, la canalla tindrà l’ocasió de provar motos elèctriques, cedides per Pascuet Offroad-Motul. Ja a la nit (0.30 h), començarà la segona nit de ball, aquest cop amb el grup Atrium, i al llarg de la matinada també actuaran els conjunts Trastok’ts i Dalia, per a acabar amb la sessió de PD Pollastre i una nova Menjada Popular de frankfurts.

L’últim dia, diumenge, dia 3, a les 9 del matí es farà la VII ‘Tocada de Collons’, a les 11 s’oficiarà la Missa solemne a l’església de Sant Feliu i a les 12 del migdia arribarà l’acte més tradicional de la festa: el ball de l’Esquerrana i la Marsellana, que un any més comptarà amb la col·laboració dels músics Pep Lizandra i Elias Porter. Ja per a acabar, a les 5 de la tarda, hi haurà jocs per a la canalla; al vespre (19.00 h, plaça de l’Arbre), havaneres amb el grup A Tota Vela; i a les 10 de la nit, el desmuntatge de l’estructura i la tallada del pi.