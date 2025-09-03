La mandra controlada

In: Parlem de Psicologia
Omar El Bachiri
Omar El Bachiri. Psicòleg

Ser mandrós no està relacionat amb cap trastorn, és més una faceta de la personalitat. Hi ha gent que simplement, no vol esforçar-se, ni mentalment, ni físicament, segueix la llei del mínim esforç. Si no és realment necessari, no li troba sentit a fer-ho i, per tant, prefereix realitzar qualsevol altra cosa i consegüentment, acaba procrastinant. Deixant sempre per a després les coses, però que, moltes vegades, encara que no siguin importants, tenen una relació directa amb les que sí que ho són, com per exemple: tenir la nevera plena, la casa ordenada i neta, estar al dia amb els impostos, etc.

Aleshores, la mandra controlada forma part de la gent activa i responsable, és quan gaudim del temps lliure, una vegada hem fet totes les tasques importants. Perquè encara que tots tinguem prioritats, majoritàriament, tots tenim les mateixes obligacions i aquí és on la mandra fa la distinció entre els que fem l’esforç de superar-la i els que no, els que es deixen envair per ella. S’ha d’entendre però, que la mandra també té la seva funció biològica i no és més que mirar per la nostra supervivència, igual que ho fa la gana quan volem menjar. Aleshores, a partir d’aquí, hi ha qui menja de manera saludable i sense excedir-se i hi ha qui ho fa de manera exagerada i amb una alimentació elevada en greix, sucre i sal.

Per tant, està passant del plaer de menjar a emmalaltir per a menjar i, malauradament, per a contrarestar aquest malestar, acaba consumint aliments desagradables per al seu paladar. Així doncs, entenen la seva funció, és comprensible deixar-se envair per ella, només que, per a sobreviure, hem d’alimentar-nos i això comporta treballar i paral·lelament, si no volem una vida només dedicada a treballar, hem de gestionar el temps productivament per a així, poder fer altres activitats: llegir, passejar, exercici físic, viatjar, veure la televisió, etc. Però, per sort, tenim l’actitud que ens ajuda a gestionar-la segons ens interessi, ens facilita aliar-nos amb ella o a anar en contra.

 

