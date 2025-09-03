Ser mandrós no està relacionat amb cap trastorn, és més una faceta de la personalitat. Hi ha gent que simplement, no vol esforçar-se, ni mentalment, ni físicament, segueix la llei del mínim esforç. Si no és realment necessari, no li troba sentit a fer-ho i, per tant, prefereix realitzar qualsevol altra cosa i consegüentment, acaba procrastinant. Deixant sempre per a després les coses, però que, moltes vegades, encara que no siguin importants, tenen una relació directa amb les que sí que ho són, com per exemple: tenir la nevera plena, la casa ordenada i neta, estar al dia amb els impostos, etc.
Aleshores, la mandra controlada forma part de la gent activa i responsable, és quan gaudim del temps lliure, una vegada hem fet totes les tasques importants. Perquè encara que tots tinguem prioritats, majoritàriament, tots tenim les mateixes obligacions i aquí és on la mandra fa la distinció entre els que fem l’esforç de superar-la i els que no, els que es deixen envair per ella. S’ha d’entendre però, que la mandra també té la seva funció biològica i no és més que mirar per la nostra supervivència, igual que ho fa la gana quan volem menjar. Aleshores, a partir d’aquí, hi ha qui menja de manera saludable i sense excedir-se i hi ha qui ho fa de manera exagerada i amb una alimentació elevada en greix, sucre i sal.
Per tant, està passant del plaer de menjar a emmalaltir per a menjar i, malauradament, per a contrarestar aquest malestar, acaba consumint aliments desagradables per al seu paladar. Així doncs, entenen la seva funció, és comprensible deixar-se envair per ella, només que, per a sobreviure, hem d’alimentar-nos i això comporta treballar i paral·lelament, si no volem una vida només dedicada a treballar, hem de gestionar el temps productivament per a així, poder fer altres activitats: llegir, passejar, exercici físic, viatjar, veure la televisió, etc. Però, per sort, tenim l’actitud que ens ajuda a gestionar-la segons ens interessi, ens facilita aliar-nos amb ella o a anar en contra.
