La “majoria” proposa un treball conjunt i consensuat per a actualitzar la Llei d’inversió estrangera

A l’hemicicle parlamentari, Xavier Espot, Ladislau Baró i Jordi Torres (Demòcrates)

“Proposem, des de demà mateix, asseure’ns tots en una mateixa taula per a analitzar, sense pressa però sense pausa, les necessitats i possibles solucions en matèria d’obertura i diversificació econòmica a mitjà i a llarg termini”. Així de transparent s’ha mostrat la presidenta suplent del grup parlamentari Demòcrata, Maria Martisella, en la seva intervenció dins del debat sobre la Proposició de llei per a modificar la Llei d’inversió estrangera entrada pel Grup de Concòrdia.

Martisella ha ofert, des dels grups parlamentaris de la majoria, “mà estesa i voluntat plena de consens”, -donant continuïtat a la línia mostrada pel cap de Govern, Xavier Espot-, per a assolir un treball conjunt amb aportacions de tots els grups parlamentaris que, fins i tot, pugui derivar en una proposició de llei.

Per aquest motiu d’elevar a una escala més global i transversal la revisió de la Llei d’inversió estrangera, el grup parlamentari Demòcrata ha rebutjat prendre en consideració la proposició de llei de Concòrdia. Perquè “compartim que s’ha d’actualitzar el text legal”, però des d’una anàlisi “més àmplia, amb més perspectiva i tenint en compte la resta d’àmbits concernits”, ha manifestat Martisella, perquè la inversió estrangera també té implicacions en la legislació en matèria d’allotjaments turístics, la Llei d’immigració o la LOGTU, per a posar alguns exemples. A la vegada, tots els paràmetres han de ser analitzats “sense perdre de vista la funció social de l’Estat, el dret a l’habitatge digne i el dret a la propietat privada”, ha afegit.

En aquest sentit, també ha volgut recordar que, en aquest treball consensuat i transversal, també caldrà “ponderar l’efecte que pot tenir cada mesura de la revisió legal en la nostra economia, les finances públiques i tots els llocs de feina que directa o indirectament depenen de sectors concernits” com són la construcció o el de serveis.

El debat sobre la inversió estrangera ha tingut lloc en la sessió ordinària del Consell General celebrada aquest dimecres a la tarda. També dins de l’ordre del dia s’ha aprovat, per assentiment, la Declaració d’alienabilitat del bé immoble Hotel Pol, ubicat a Sant Julià de Lòria. D’aquesta manera el Govern, propietari del 60% d’aquest bé immoble, cedeix per un import de 3,1 milions la seva part al Comú de Sant Julià, que n’ostenta el 40% restant, per tal que es pugui destinar a un ús públic “que vagi en benefici de tots els lauredians”, ha defensat la consellera general Demòcrata Carol Puig. Un possible ús seria una residència universitària per a estudiants en un “punt neuràlgic de la parròquia”, per a “seguir redimensionant Sant Julià com a vila universitària de referència”, ha celebrat Puig.

Així mateix, la consellera Demòcrata també ha celebrat que amb aquest acord “es tanca un cicle, fent justícia a la important inversió que el Govern i el Comú van fer en el seu moment a la zona de la Portalada, després de l’esllavissada del 10 d’agost del 2019”. Els propietaris de la Portalada havien fet ús d’aquest immoble per a compensar la despesa, xifrada en 10,8 milions d’euros.

També durant la sessió d’aquest dimecres s’ha aprovat el Projecte de llei de modificació de la Llei sobre la introducció de l’euro. Aquesta modificació atén les necessàries adaptacions de l’ordenament jurídic andorrà als canvis normatius que anualment s’imposen a la Unió Europea, ha explicat el conseller Demòcrata David Montané. D’aquesta manera, “fem un pas més cap a la nostra homologació internacional lligada al sistema financer i la lluita contra el blanqueig”, ha conclòs.

Finalment, ha quedat rebutjada la proposta d’acord presentada pel grup parlamentari d’Andorra Endavant sobre el transport sanitari no medicalitzat.