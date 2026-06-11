La IA i les trajectòries empresarials lleidatanes centren la tarda de dijous de la Trobada Empresarial al Pirineu

La tarda de dijous -primera jornada- de la 37a Trobada Empresarial al Pirineu ha posat el focus en un dels grans temes que travessen el debat empresarial actual, la intel·ligència artificial. El CEO de MORTENSEN, professor d’Universitat i divulgador tecnològic, Josep Maria Ganyet, ha protagonitzat la conferència ‘La IA no existeix, la feina tampoc’, en una sessió patrocinada per Deloitte i presidida pel director de Deloitte a Andorra, David Berruezo, que ha situat l’ecosistema startup en un moment de maduresa: «El capital continua estant disponible, però és molt més exigent i selectiu. I això no és una mala notícia, sinó que és més aviat una senyal de maduresa.»
Per la seva banda Ganyet, ha desmuntat alguns dels prejudicis que tenim sobre la tecnologia. En aquest sentit, ha explicat que no es tracta de diferenciar entre feines qualificades i les poc qualificades, sinó que ens hem de fixar entre les feines repetitives versus feines adaptatives. Les primeres són automatitzables; les segones, no. «Ja no fem prototips per a fer una prova de concepte, sinó que fem productes mínims viables en qüestió de dies o setmanes. La gràcia és que ens podem equivocar de manera molt més ràpida per a saber allò que funciona i allò que no, i amb un cost irrisori.»
Sobre el futur del treball, Ganyet ha proposat substituir la distinció entre feines qualificades i poc qualificades per una de nova: feines repetitives —fàcilment automatitzables— i feines adaptatives, on el factor humà és irrenunciable.
A continuació, la periodista Xantal Llavina ha moderat una taula amb cinc startups que han mostrat com la intel·ligència artificial és una realitat productiva en sectors molt diferents, des de la sanitat fins a l’agricultura.
El fundador i director de producte i operacions d’AIBALL, Jordi Fortuny, ha explicat com apliquen la intel·ligència artificial al món del pàdel mitjançant càmeres instal·lades a la pista que analitzen tot el que passa i generen estadístiques personalitzades per a ajudar els jugadors a millorar i prevenir lesions: “Gràcies a les recomanacions de la nostra intel·ligència artificial, els jugadors milloren el doble de ràpid.”
Seguidament, María Eugenia Martín, CEO de COLORSENSING ha donat a conèixer el seu projecte: etiquetes intel·ligents que funcionen com a sensors químics camuflats dins d’un codi QR per a detectar anomalies en envasos alimentaris sense necessitat d’obrir el producte. “Estem intentant convertir els envasos alimentaris en una font de dades que ens permeti reduir el malbaratament”.
Per la seva part Josep Coll, el CEO de REPSCAN, ha posat damunt la taula un nou problema, com de fàcil és embrutar la reputació d’una empresa o una persona en l’àmbit digital. La seva empresa es dedica a detectar i eliminar continguts lesius a internet: fotos, vídeos, fake news, ressenyes falses o continguts de ciberassetjament: «Una persona pot destrossar la teva reputació online en cinc minuts, ara la reputació online és el nou patrimoni.»
Tot seguit Jordi Garcia, Co-Founder d’AGRIN’PULSE ha explicat el seu projecte de tractors robotitzats i autònoms dissenyats per al sector agroalimentari lleidatà, que sense cabina ni conductor, són capaços de realitzar totes les tasques agrícoles amb un sol botó i de navegar de manera autònoma evitant obstacles. Tenen un objectiu: convertir Lleida en un pol tecnològic de robòtica agrícola i alliberar el camp de les feines més repetitives “Si a Barcelona tenen la zona franca de vehicles, nosaltres volem tenir la zona franca de tractors”.
Finalment, Albert Ferré, CCO de 4MEDIKS ha explicat com han deenvolupat un desinfectant 100% d’origen botànic, no tòxic i sense necessitat d’aclarit, que elimina patògens resistents als antibiòtics com ara la listeria, salmonella, pesta porcina africana. Té la validació científica de sis anys i aprovació de l’Agència Química Europea. «Quan ets una multinacional és molt fàcil perquè tens un logo. Nosaltres som una startup del Pirineu i hem hagut de validar doblement allò que dèiem.»
Quatre trajectòries lleidatanes d’èxit, sobre l’escenari
La tarda ha continuat amb la taula ‘Trajectòries empresarials d’èxit en clau personal i lleidatana’, moderada per l’advocat Borja Solans i presidida pel president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn. La sessió ha reunit quatre empresaris i empresàries amb projectes consolidats: Carles Camí, de Monlau i Escola Mirasan i president de la Confederació de Centres d’Ensenyament; Tomàs Cusiné, president dels cellers Castell del Remei, Tomàs Cusiné, Cèrvoles Celler i Cara Nord; Patricia Romero, CEO de Romero Polo, i Dolors Puyol, CEO de Premier Pigs.
El president de la Diputació, Joan Talarn, ha situa el G10 com una eina clau per a fer avançar els projectes estratègics de Lleida, Pirineu i Aran. El president de la Diputació ha defensat que el territori només podrà liderar si institucions, administracions, món acadèmic, recerca, sector privat i treballadors actuen de manera coordinada.
Per la seva banda, Carles Camí ha centrat la seva intervenció en el vincle entre educació, empresa i el relleu generacional. Fill de mestres i format com a enginyer industrial, ha explicat que la docència va acabar sent la seva vocació i que la formació professional ha estat l’eix principal de la seva trajectòria. Camí ha reivindicat la necessitat d’una relació més fluïda entre les empreses i els centres formatius, especialment en un moment en què el talent és un dels principals reptes del teixit productiu. També ha defensat que les escoles són projectes educatius, però també empreses que necessiten una gestió sòlida per a garantir continuïtat.
Camí, nascut a l’Espluga Calba, ha explicat que l’educació ha estat la seva gran passió. Ha animat a les empreses a connectar amb la formació del seu territori i a impulsar-la en cas de necessitat. “Tenim una formació dual molt útil per a les empreses que permet que alumnes avançats treballin i es formin des de les empreses”.
Tomàs Cusiné ha repassat una trajectòria marcada per l’origen agrícola familiar, la compra de Castell del Remei i la construcció d’un projecte vitivinícola arrelat a Ponent, però amb projecció internacional. Cusiné també ha destacat la importància d’adaptar-se als canvis del mercat, al canvi climàtic i a les noves tendències de consum, amb vins més frescos, més aromàtics i més connectats amb la gastronomia. “Treballar des de Lleida ens ha fet diferents. Potser en altres territoris hauríem tingut més oportunitats, però aquí som referents i treballem perquè el vi de Lleida tingui més força i més reconeixement.”
Patricia Romero, del grup Romero Polo, ha explicat el creixement d’una empresa familiar lleidatana amb projecció internacional, des de la primera obra, que va ser el manteniment de l’Autovia A-2 fins a l’actualitat, que congrega fins a 20 empreses. Romero també s’ha referit a la dificultat que significa ser una dona el món de l’obra. “La meva obsessió no és la IA, és la IE, la intel·ligència emocional perquè si estem on estem és gràcies a les persones. La nostra premisa ha estat sempre generar un entorn de treball sense pressió i saber delegar, confiar en els equips: donar autonomia i reconèixer perquè en els equips cadascú té una habilitat i cal complementar-les.”
Dolors Puyol ha analitzat els reptes del sector agroalimentari des de la direcció d’una empresa de referència. Puyol ha explicat com es va iniciar l’empresa: amb una granja de la seva família i com ha passat des d’aquí a produir actualment mig milió de tones de pinso. “Jo vaig néixer a Vielha i no havia vist mai un porc, de fet vaig estudiar Gestió de l’Esport, i ara gestiono porcs!” Puyol ha explicat que ella era una esquiadora de neu i esportista, però el seu marit tenia una empresa anomenada Premier Pigs. “L’any 1992 en un anunci del diari Segre es venia una granja, vam trucar i la vam comprar i allí va començar el nostre projecte”.
Puyol ha criticat l’Informe Fènix “perquè diu que la qualitat del porcí no és bona i això no és cert” i ha explicat totes les mesures de seguretat, tecnologia i qualitat “que cal posar en valor”. Premier Pigs té actualment 300 granges integrades i factura 400 milions.
Verdaguer tanca el dia parlant de longevitat
El psiconeuroimmunòleg, nutricionista i fisioterapeuta Xevi Verdaguer ha tancat el programa de ponències del dijous amb la conferència ‘Longevitat: com omplir anys amb qualitat de vida’. Verdaguer ha repassat els hàbits, la nutrició i la gestió emocional que poden fer la diferència a l’hora d’envellir amb salut, en una sessió que ha posat el focus en la responsabilitat individual i en la importància de la prevenció.
Sopar i networking
La primera jornada conclou aquesta nit amb el sopar i la sessió de networking al Pavelló Polivalent, un espai que aquesta edició ha guanyat protagonisme dins del programa per a reforçar les connexions entre les persones assistents. La 37a Trobada Empresarial al Pirineu reuneix aquests dies 900 inscrits, una seixantena de periodistes acreditats i ha omplert 21 hotels de l’Alt Urgell i Andorra.
Divendres: Illa i Renzi
La 37a Trobada Empresarial al Pirineu tancarà aquest divendres amb un programa que començarà a les 9 del matí amb la taula ‘Boomers enfront joves: quin futur volem i com el construim?’, moderada pel periodista, Antoni Bassas, i presidida per la rectora de la Universitat de Lleida, M. Àngels Balsells, amb el catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Guillem López Casasnovas, i la politòloga i periodista Estefania Molina.
A les 10 del matí està prevista l’arribada del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que dialogarà amb el periodista Josep Puigbó. A les 11.30 h, la taula d’estratègies empresarials sobre lideratge internacional reunirà M. del Mar Nogareda, vicepresidenta de HIPRA; Félix Revuelta, fundador de Naturhouse, i Jaume Miquel, president de Tendam —grup que aglutina marques com Cortefiel, Women’secret, Springfield o Pedro del Hierro—. A les 12.30 h, l’exprimer ministre italià i actual senador Matteo Renzi oferirà la conferència ‘Europa: cap a la irrellevància geoestratègica?’, patrocinada per Endesa.
La cloenda comptarà amb la participació d’una representació del Govern d’Espanya i amb les paraules de comiat de la presidenta de la Trobada, Montse Pujol. La jornada acabarà amb el dinar de cloenda al Pavelló Polivalent.