El TAPA inicia una nova etapa: Pierre Raoul-Duval passa el relleu a Pablo Salvador Coderch com a nou president

El Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra (TAPA) obre una nova etapa amb el relleu a la presidència de la institució. Després de cinc anys al capdavant del projecte des de la seva creació, Pierre Raoul-Duval deixa el càrrec i el succeeix a la presidència el jurista i àrbitre internacional Pablo Salvador Coderch. L’acte institucional, que ha reunit representants del món jurídic, econòmic i institucional del país, ha servit per a fer efectiu el relleu, posar en valor la tasca realitzada pel president sortint i presentar els principals eixos de treball del nou mandat.
El relleu arriba en un moment de consolidació per al TAPA, creat el 2021 amb l’impuls del Col·legi d’Advocats d’Andorra i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra amb l’objectiu d’oferir una alternativa especialitzada per a la resolució de conflictes civils, mercantils i patrimonials. La institució va néixer amb la voluntat de situar Andorra com una plaça arbitral internacional, aprofitant la tradició històrica del país vinculada a la neutralitat, el consens i la mediació.
Durant aquesta primera etapa, el TAPA ha centrat els esforços en la construcció i consolidació de l’estructura institucional, el desenvolupament d’un reglament arbitral alineat amb estàndards internacionals i la promoció de l’arbitratge com alternativa a la justícia ordinària. La institució també ha treballat intensament per a donar visibilitat als avantatges dels mecanismes extrajudicials, especialment aspectes com la rapidesa, la confidencialitat i l’especialització tècnica en la resolució de controvèrsies.
La presidència de Pierre Raoul-Duval ha estat marcada per la voluntat de situar el TAPA dins el mapa europeu de l’arbitratge i establir les bases d’un model orientat a generar confiança jurídica tant a escala nacional com internacional. La seva etapa al capdavant de la institució ha coincidit amb els primers anys de desplegament d’un projecte pioner en l’àmbit jurídic andorrà.
A més, s’ha realitzat un esforç important en la simplificació dels procediments interns cosa que permet un funcionament més clar i precís. Destaca també la possibilitat d’aportar documentació indistintament en català, castellà, francès o anglès sense necessitat de presentar-ne traducció i aquesta és una singularitat del Reglament del TAPA amb l’objectiu de reduir costos i terminis dels arbitratges internacionals.
En el seu discurs de balanç del seu mandat, Raoul-Duval ha destacat la importància de la creació del TAPA i d’aquests primers anys de recorregut tot posant de manifest que “la seva creació responia a una necessitat que no ha perdut gens d’actualitat i el TAPA ofereix més que mai a la comunitat empresarial d’Andorra i a tots els andorrans un mecanisme de resolució ràpida, confidencial i a un cost raonable per als conflictes de tota mena, siguin comercials o familiars, que puguin sorgir”.
Pierre Raoul-Duval continuarà vinculat a la institució com a president honorari del TAPA com a mostra de reconeixement a la tasca realitzada durant aquest primer mandat.
Per la seva part, el nou president, Pablo Salvador Coderch, assumeix ara el repte de donar continuïtat a aquest procés de consolidació i projecció internacional. La nova etapa del TAPA estarà enfocada a reforçar la cultura arbitral al país, incrementar la confiança del teixit empresarial en els sistemes alternatius de resolució de conflictes i continuar posicionant Andorra com un entorn competitiu i especialitzat en arbitratge internacional.
Salvador Coderch ha defensat que “l’arbitratge presenta diversos avantatges sobre el plet: el primer és que el temps de resolució de la diferència és bastant més breu; el segon és que no hi ha tant un enfrontament com la cerca d’una solució d’acord amb un mètode previst pels propis interessats; i el tercer, que la diferència és resolta amb discreció, no té per què haver-hi una disputa pública, com és el cas en els procediments judicials”.
El tancament de l’acte ha anat a càrrec de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol i ha comptat amb la participació de la degana del Col·legi d’Advocats d’Andorra, Margarida Marticella i el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Josep Maria Mas; així com la presència d’autoritats institucionals i professionals vinculats al sector jurídic i empresarial.
Pablo Salvador Coderch, nou president del TAPA
Al llarg de la seva trajectòria, ha combinat l’exercici de l’advocacia amb una destacada carrera acadèmica internacional. Va ser soci de Cuatrecasas entre 1997 i 2014 i professor de dret a la Universitat Pompeu Fabra durant gairebé tres dècades, on actualment és professor emèrit. També ha estat professor convidat i investigador en universitats de prestigi internacional com la New York University School of Law, la Cornell Law School i la University of California, Berkeley School of Law.
La seva trajectòria institucional inclou el càrrec de magistrat adjunt del Tribunal de la Mitra entre 1989 i 1993 i el de secretari de Justícia del Govern de Catalunya entre 1993 i 1995. També ha desenvolupat una reconeguda activitat com a àrbitre internacional en procediments vinculats a la International Chamber of Commerce. És autor de més d’un centenar de publicacions especialitzades en dret privat, responsabilitat civil i anàlisi econòmica del dret.
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya i llicenciat en Economia i Dret per la Universitat de Barcelona, va obtenir reconeixements acadèmics d’excel·lència durant la seva formació. És fundador i director executiu de la revista jurídica InDret i membre d’organismes internacionals com l’American Law Institute i l’International Academy of Comparative Law. Parla amb fluïdesa cinc idiomes: castellà, anglès, alemany, francès i italià.
Pierre Raoul-Duval, president del TAPA ( 2021- juny 2026)
Ha estat al capdavant del TAPA des de que es va crear el 2021. Durant molts anys va ser soci sènior del prestigiós bufet de negocis francès Gide i també, és conseller al bufet Cuatrecasas on aporta la seva àmplia experiència en assumptes d’arbitratge internacional. Destaca en el seu currículum l’arbitratge de l’Eurotunnel.
Especialitzat en contractes internacionals i litigis, té una àmplia i reconeguda experiència en el disseny d’estratègies de litigació i en casos complexos davant tribunals arbitrals. També està especialitzat en resolucions alternatives de controvèrsies (ADR). Al llarg de la seva carrera professional, ha participat en negociacions d’operacions mercantils internacionals i en contractes d’enginyeria i claus en mà. Ha prestat assessorament jurídic a un gran nombre de casos d’arbitratge internacional, principalment davant la Cambra de Comerç Internacional (CCI), en l’àmbit de disputes d’inversió, comerç internacional, propietat intel·lectual, fiscalitat, i contractes d’enginyeria i de construcció. A més, ha participat en diversos procediments de mediació. També ha estat president, àrbitre i àrbitre únic en casos de la Cambra de Comerç Internacional i de l’American Arbitration Association (AAA).