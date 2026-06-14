Cars for Smiles permet que una vinteja de joves d’entorns vulnerables copilotin uns «supercotxes»

Cars for Smiles, el moviment solidari sense ànim de lucre que va néixer fa més de 10 anys, a Barcelona, per portar l’alegria i la motivació a infants i adolescents amb malalties greus, ha celebrat aquest dissabte, 13 de juny, al Circuit Andorra Pas de la Casa, la seva tercera edició en terres andorranes. Després de l’èxit de les dues primeres edicions, que va deixar una empremta inesborrable en els joves participants, la tercera edició no ha estat una excepció.
Aquesta iniciativa ha tornat a reunir prop d’una cinquantena de persones al voltant de cotxes esportius de marques mítiques, consolidant-se com una cita per a la solidaritat i la il·lusió. Amb aquesta tercera edició, Cars for Smiles Andorra busca fermament consolidar-se com un esdeveniment fix i esperat a l’agenda social i solidària del Principat.
L’esdeveniment, que ja fa més de 10 anys que se celebra a Barcelona i més recentment també a Madrid i a Salamanca, ha reunit a una vintena d’adolescents de copilots i una dotzena pilots. Alguns dels cotxes participants han estat vehicles exclusius de mítiques marques com Aston Martin, Lamborghini, Mercedes, Corvette, Ferrari o Porsche.
El propòsit d’aquest projecte és crear il·lusió i somriures als joves que pateixen una situació de vulnerabilitat, sigui pel motiu que sigui, així com brindar suport a les seves famílies. A més de proporcionar-los una experiència única i motivadora, els diners recaptats a través de les donacions que realitzen els pilots (propietaris dels vehicles) són destinats 100% al projecte de colònies projecte “Espai de Lleure” per a la realització d’activitats socioeducatives i d’esbargiment, destinades a infants i joves en situació de risc d’exclusió que organitza Creu Roja Andorrana per aquests mateixos infants i adolescents. Aquestes activitats diürnes es realitzarien durant les vacances escolars de Tots Sants i tindrien lloc del 26 al 30 d’octubre.
En total, s’han recollit 5.104 € tot i que es poden veure incrementats en els propers dies perquè encara està obert el canal de donacions al web www.carsforsmiles.org.