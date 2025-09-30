La gent gran de la Seu celebra la seva festa amb una setmana d’activitats

Aquest dilluns han començat els actes de la Festa de les Persones Grans de la Seu d’Urgell, que ofereix tota una setmana de propostes lúdiques, culturals i informatives per al col·lectiu de gent gran. La primera jornada hi ha hagut un aperitiu al Parc del Cadí, amb l’actuació del Duet Daura, i un programa especial a RàdioSeu que servia per a donar a conèixer la programació d’aquests dies. En aquest espai hi han intervingut la tinent d’alcalde i regidora de Festes de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno; el director de l’Esplai de la Gent Gran, Guillem Enrech; Lourdes Moliné, responsable d’organització dels actes, i Amadeu Gallart, com a representant del Consell Municipal de Gent Gran. El dia es va completar amb una xerrada sobre l’osteoporosi, oberta a tothom i a càrrec del farmacèutic Joan Lluís Purgimon, a la Sala de la Immaculada.
El segon dia de festa ha començat amb una visita guiada a ‘La ruta del formatge’, a l’Espai Ermengol. També aquest dimarts, a les 7 del vespre a la Sala de la Immaculada, hi haurà la taula rodona ‘Parlem de les persones grans al nostre Pirineu’, en què intervindran Fèlix Zapatero, president de la Federació d’Associacions de les Persones Grans d’Andorra; Eva Jordà, directora territorial del Departament d’Afers Socials i Inclusió de l’Alt Pirineu i Aran, i Joan Barrera, alcalde de la Seu, moderats per Amadeu Gallart.
Per a aquest dimecres, Dia Mundial de les Persones Grans, s’ha organitzat una excursió per a visitar la Casa Museu de Pau Casals, a Coma-ruga, que inclourà després un dinar a Altafulla. Les places són limitades i per ordre d’inscripció. Tot seguit, dijous 2 d’octubre a les 10 del matí, es farà una caminada per a descobrir detalls desconeguts de l’Eixample urbà de la Seu, que va idear l’urbanista Joan Bergós. Aquesta sortida està limitada a 30 places i cal inscripció prèvia. També dijous, al vespre (19.30 h) a la Sala de la Immaculada es podrà escoltar un concert de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música de la Seu i del Conservatori de Música dels Pirineus.
Divendres, a les 11 del matí, el Centre Cívic el Passeig acollirà un taller de batxata. A les 5 de la tarda, a l’Esplai hi haurà un cinefòrum amb la pel·lícula ‘La mujer del Presidente’, presentat per Carla Regordosa. I a les set del vespre, a la Biblioteca Sant Agustí s’oferirà la xerrada ‘Podem prevenir la demència?’, amb Susanna Forné, doctora neuropsicòloga de la Fundació Sant Hospital.
Actes del cap de setmana
Dissabte, la jornada començarà amb el ja consolidat Ball Cerdà Intergeneracional, a les 12 del migdia, a la plaça de les Monges. I a les 7 de la tarda tindrà lloc el concert de la Coral de l’Esplai de la Gent Gran, a la Sala de la Immaculada, obert a tothom.
Per acabar, diumenge 5 d’octubte, al matí s’oferirà un recitar de ranxeres del grup Pirimex, obert a tothom, als Jardins de la Llar de Sant Josep. A les 12 del migdia a la Sala de Sant Domènec, tindrà lloc la salutació institucional de l’alcalde, Joan Barrera, i la regidora de Gent Gran, Paqui Gómez, seguida de l’actuació de Cafè Trio. La cloenda serà un any més amb el dinar popular i el posterior ball amb el Duet Làser, a la Pista Polivalent. El dinar té un preu de 25 euros per persona.