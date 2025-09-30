El programa Tàndem d’Andorra Business celebra 10 anys connectant talent jove i empresa

El programa Tàndem, impulsat per Andorra Business en col·laboració amb el Centre de Formació Professional d’Aixovall, ha presentat aquest dimarts, 30 de setembre, la seva desena edició, consolidant-se com una de les iniciatives clau del país en innovació aplicada, desenvolupament de talent i col·laboració publicoprivada.
En aquests 10 anys, Tàndem ha comptat amb la participació de 673 alumnes, 115 docents i 30 empreses del territori, entre les quals destaquen Unicef, FEDA, Hotels Plaza, Caldea, RTVA… Alguns dels projectes desenvolupats pels estudiants no només han estat reconeguts, sinó que s’han implementat en empreses andorranes.
En aquesta edició hi participen 70 alumnes i 10 docents, que treballen sobre tres reptes reals plantejats per empreses referents en els seus respectius sectors:
• Klockner Medical Grup (SOADCO) planteja dissenyar un protocol i materials de benvinguda perquè els nous treballadors se sentin part de la comunitat de treballadors.
• SETAP 365 – Grandvalira Resorts busca respostes creatives a la pregunta: Com fer que el client d’entre 15 i 25 anys millori la seva primera experiència en l’esquí o altres activitats, a través de la gamificació i altres estratègies?
• Universitat Carlemany proposa desenvolupar solucions per a enfortir el sentiment de pertinença de la comunitat d’estudiants en un model 100% online.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha remarcat que “Tàndem és ja una marca. Una marca que connecta estudiants i empreses, i que mostra que quan unim esforços, guanyem tots. Si volem que Andorra sigui un país competitiu a escala internacional, necessitem retenir talent i generar-lo des de casa. Tàndem és una eina estratègica perquè transforma alumnes en professionals capaços de resoldre reptes reals d’empresa.”
En aquest sentit, el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha subratllat que “Tàndem demostra que quan el món educatiu i l’empresarial treballen plegats, el país surt guanyant. Els joves que passen pel programa no només aprenen: aporten valor immediat a les empreses. Aquest és un dels models que Andorra necessita, formació alineada amb necessitats empresarials i orientada a resultats.”
Des d’Andorra Business es reafirma el compromís amb aquest programa com a eina de connexió entre talent, innovació i oportunitats professionals, posicionant Andorra com un ecosistema viu per a la generació de projectes.