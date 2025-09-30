Policies de la UIT completen la formació per a obtenir el Certificat elemental de muntanya de la Gendarmerie

Cinc agents de la Unitat d’Intervenció Tècnica de la Policia, la UIT, han completat les darreres setmanes, a França, el curs que imparteix la Gendarmerie nationale per tal d’obtenir el Certificat elemental de muntanya (CEM). Aquest setembre i durant 15 dies s’han centrat en el mòdul d’estiu, una formació que s’ha desenvolupat en dues estades diferents a Pierrefitte-Nestalas, al departament dels Alts Pirineus, i a Montlluís, al departament dels Pirineus Orientals, de la mà d’especialistes de la Secció d’Alta Muntanya de les forces de seguretat franceses. Els cinc efectius de la UIT que l’han cursat ja havien completat el mòdul d’hivern al febrer i al març passats.
La finalitat d’aquesta formació amb la Gendarmerie és aprofundir en els coneixements teòrics i pràctics dels policies andorrans perquè puguin intervenir amb la màxima seguretat en territori muntanyenc, així com analitzar i calcular els riscos que comporten els desplaçaments en un entorn exigent i complex.
Amb aquest objectiu, el mòdul d’estiu ha posat el focus en els equips de protecció i el material bàsic per a assegurar-se en la pràctica de diferents maniobres d’escalada, vies ferrades i ràpel; han treballat també mètodes d’orientació, coneixement del terreny i interpretació dels butlletins meteorològics, i han efectuat diverses sortides en entorns d’alta muntanya i zones glacials.
En la formació que van fer a l’hivern, es van centrar en el coneixement del medi natural, en tècniques d’orientació, d’esquí i alpinisme, així com en la recerca de víctimes d’allau i en com moure’s amb seguretat pel territori en període hivernal, especialment en casos en què és necessari actuar amb rapidesa i agilitat, i coordinar la intervenció amb altres serveis d’emergències. En aquest sentit, la part més pràctica es va dirigir a conèixer les tècniques de recerca amb DVA, pala i sonda, i a perfeccionar l’esquí tècnic i el de muntanya.
Un cop han finalitzat tot el curs amb èxit, els cinc policies han obtingut la distinció que ho acredita.
La Unitat d’Intervenció Tècnica de la Policia està formada pel Grup de Recerca i Intervenció en Muntanya, el Grup de Guies Canins, els TEDAX-NRBQ, el Grup d’Intervenció Policial, el Grup de Protecció de Personalitats i el Grup d’Armes i Seguretat Privada. Els seus membres han d’estar preparats per a efectuar recerques i qualsevol mena d’intervenció policial en territori muntanyenc tant a l’estiu com a l’hivern i és per aquest motiu que se’ls forma en aquest àmbit.
La formació contínua és, per tant, essencial per a garantir la màxima professionalitat dels policies, així com la rapidesa i èxit de les seves actuacions en qualsevol punt del país.