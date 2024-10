La Fira de Sant Ermengol de la Seu aposta pel públic familiar amb la Fira Xica

La lletera de la Fira Xica 2024 (Aj. la Seu)

La Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell enguany amplia la seva programació amb l’organització d’una nova proposta adreçada al públic familiar com és la primera edició de la Fira Xica. “Amb aquesta nova aposta, que s’adreça al públic infantil, volem que nens i nens ja de ben petits coneguin el món del formatge d’una manera lúdica i divertida, i a la vegada, incloure el carrer dels Canonges dins la Fira de Sant Ermengol, dinamitzant-lo amb activitats per a tota la família”, explica la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Gemma Tó.

Aquesta fira pensada per als més petits i petites de la casa proposa una desena d’activitats que tindran lloc durant el cap de setmana de la fira, els propers dissabte 19 (d’11.00 a 13.30 hores i de 16.00 a 20.00 hores) i diumenge 20 d’octubre (d’11.00 a 13.30 hores i de 16.00 a 19.00 hores), que es desenvoluparà al llarg del carrer dels Canonges, en ple centre històric de la Seu.

Així, al carrer dels Canonges hi haurà jocs gegants, jocs d’astúcia amb el formatge, tastets de formatge, photocall formatge, sortejos de productes Cadí, jocs de taula, un taller de l’escut de la Fira Xica i Armats, xanquers ratolins, a càrrec d’Alea Teatre, teatre, contacontes amb el flautista Firaxis i altres personatges sorpresa, ratolins d’orelles gegants, a càrrec de l’Escola de Teatre de la Seu, i armats fent el creuament de la guàrdia, a càrrec de l’Associació d’Armats de la Seu d’Urgell.





Ratolins i ratetes, fil conductor de la Fira Xica

Nens i nenes hauran de distreure els ratolins i ratetes que hi haurà amagats al carrer dels Canonges perquè no s’escapin cap al passeig Joan Brudieu, espai on hi haurà ubicada la 30a Fira de Formatges Artesans del Pirineu.

Els infants hauran d’aconseguir les 6 bonificacions que aniran obtenint a través de les proves que hauran de superar. La primera bonificació i la més important, serà caracteritzar-se en ratolí infiltrat o rateta infiltrada per tal de passar desapercebuts i desapercebudes. En aquesta bonificació, els infants comptaran el flautista Firaxís.





Sorteig mini lletera Fira Xica

Per a poder participar en el sorteig d’una mini lletera de la 1a Fira Xica caldrà que els participants obtinguin totes les bonificacions d’or, superant les 6 proves que trobaran al llarg del carrer dels Canonges. Per cada prova superada, s’obtindrà una bonificació amb característiques diferents.

Quan es tingui la butlleta completada, es podrà dipositar-la a l’urna que hi haurà instal·lada a la part de dalt del carrer dels Canonges.

Els horaris del sorteig seran, el dissabte 19 d’octubre, a les 18.30 hores, i el diumenge 20 d’octubre, a les 13.00 hores, ambdós dies al carrer dels Canonges.





Concert de Hello!

El diumenge, 20 d’octubre, a les 17.00 hores, a la plaça dels Oms tindrà lloc el concert el concert del grup Hello! Quatre joves intrèpids, Abril Rodés (veu), Lev Rojas (guitarra elèctrica), Pere Garcia (baix) i Nil Salvat (bateria), interpretaran un repertori musical amb cançons d’ara i de sempre.

Totes les activitats de la Fira Xica són gratuïtes.