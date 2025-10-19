La Fira de Sant Ermengol 2025 es consolida al cor de la Seu d’Urgell

A dues hores de tancar les seves portes, la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell havia venut més tiquets de degustació enguany que en l’edició passada, passant de 8.500 a 9.200, és a dir, un 8,23%. D’aquesta manera, s’ha realitzat més de 55.200 tastos de formatges en les prop de les 50 parades de formatgeries artesanes vingudes d’arreu de la serralada pirinenca que per segon any consecutiu s’han ubicat al passeig Joan Brudieu, al bell mig del centre de la nostra ciutat.
Pel que fa als tastos a l’estand del Vi de Talarn, que ha passat de 6 a 7 cellers, i a l’estand de la cervesa Gall Negre, també ha superat les xifres respecte en edicions passades.
Pel que fa a la participació a les aules de tast també ha anat “molt bé”. Recordar que enguany es va ampliar el nombre de tastos guiats en tres més respecte l’edició de l’any passat, que han obtingut una ocupació del 100%. Aquestes dades remarquen la gran demanda de tastos guiats i maridatges amb formatges per part del públic que visita la Fira de Formatges Artesans del Pirineu.
“Aquestes boníssimes xifres ens demostren la consolidació de la Fira de Sant Ermengol, i concretament de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, al passeig, que s’ha convertit en el centre neuràlgic d’aquesta fira que ens identifica com a capital del formatge artesà”, remarca la tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Seu, Gemma Tó.
Respecte a la nova ubicació aquest any de l’AutoFira, al passeig Pasqual Ingla en lloc de l’aparcament del Dr. Peiró també ha estat un èxit a l’enllaçar amb l’avinguda Pau Claris i el carrer Sant Ot on hi ha ubicada la Fira d’Artesania, al qual connecta directament amb la Fira de Formatges Artesans del Pirineu.
Una altra consolidació d’aquesta edició que aquest diumenge tancava portes ha estat la gran afluència d’infants i famílies que han jugat en la segona edició de la Fira Xica, ubicada al carrer dels Canonges, que ha augmentat en un 50% la participació, sobretot en l’espai de jocs de taula que ha anat a càrrec del Festival del Joc del Pirineu.
“L’èxit obtingut aquest any en tots els seus espais firals ha superat en escreix les nostres expectatives i des de l’equip de govern volem donar les gràcies a urgellencs i visitants, però sobretot als treballadors municipals la seva ingent tasca per a aconseguir, un any més, que la Fira de Sant Ermengol segueixi sent un referent en tradició i qualitat”, ha reblat Gemma Tó.
Un altre espai firal com és el que ha acollit les food trucks i els concerts a la plaça dels Oms on urgellencs i visitants han pogut menjar asseguts i escoltar música en directe, han tornat a ser “molt ben valorat”, destacant el concert que va oferir dissabte a la nit la cantautora Alidé Sans.
Pel que fa a la Fira d’Associacions, ubicada a la plaça de Les Monges i que s’ha recuperat enguany després d’unes quantes edicions sense celebrar-se, també hi ha un gran nombre de visitants que ha satisfet als diferents sectors que s’hi ha exposat.