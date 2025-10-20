Horòscop del 20 al 26 d’octubre

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Aquests dies seran molt bons per a aclarir conceptes amb les amistats, si teniu algun dilema amb els sentiments que afloren de cara a algun amic ara és el moment de saber el punt de confiança i de lligam entre vosaltres, però sobretot heu de mirar de no confondre amistat amb alguna altra cosa. També se us marca una possible ruptura en el tema emocional i dirigit als amants, no a la parella fixa, sereu fidels.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Sembla que a vosaltres totes les coses us surten bé, sobretot en l’aspecte de construir, ara bé en el tema de parlar la cosa ja canvia, tindreu la tendència a dir el que no toca en el moment més inadequat i això pot ser un problema, per tant, ja sabeu, mireu de fer sense dir gaire coses i quan parleu dels temes mireu de ser una mica breus, us estalviareu malentesos i problemes posteriors i feu moltes coses.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Haureu d’anar molt amb compte amb el que digueu, perquè sense adonar-vos-en us posareu amb la imatge dels que us estimeu i pot ser que no els agradi gaire. Estaria bé que us guardéssiu l’opinió i dirigíssiu la vostra energia a tenir més contacte amb la figura de la mare que sembla que la tindreu molt present i de bon rotllo, serà millor que ho aprofiteu, estareu millor.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Tot i que us podeu enfadar o enfrontar als vostres germans o amics més propers, no patiu, no serà res gaire greu, només serà excés de tensió i explosió momentània. Heu de tenir molt present que el que val la pena aquests dies és la vostra facilitat de lligar i la vostra manera de fer de cara a les coneixences en general, no us estranyi que feu amics nous i que en varies ocasions sentiu coses especials sense voler.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Les coses us poden anar molt bé en el camp de la feina, tindreu un sentit empresarial molt bo i directe, cosa que farà que fàcilment trobeu bons negocis per a fer. Estaria bé que si voleu vendre alguna cosa aprofitéssiu per a potenciar-ho aquests dies. Per altra banda, en el camp dels germans podeu tenir de tot, moments molt emotius i sentimentals i moments xocants com si parléssiu dos idiomes diferents.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Hi haurà molt bona relació entre vosaltres i els vostres fills, si en teniu és clar, s’ha d’aprofitar, si és el cas. Pels que no en teniu, de fills, la cosa estarà una mica embolicada en el camp dels amants, bàsicament us enamorareu massa ràpid i això us pot portar algun maldecap ben absurd, intenteu reflexionar abans de fer-ne alguna. De vegades és millor contar fins a deu i pensar els pros i les contres.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Necessitareu d’una manera molt palpable l’opinió de la gent que us envolta i, si en teniu, de la parella que serà qui en certa forma us pot donar més seguretat en tot el que teniu ganes de fer. El problema que tindreu aquests dies és el fet de la responsabilitat massa a flor de pell, s’ha de ser responsable, però sense fer-ne un abús, tampoc cal patir desmesuradament, no cal fer-vos-hi mal.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Us convindria mesurar les vostres reaccions, bàsicament perquè hi haurà moments força complicats del vostre caràcter amb alguns punts d’agressivitat que calen controlar, les coses a sang calenta poden ser massa radicals i és millor pensar abans de fer i de dir alguna cosa que no toca. La gran sort és que si potencieu el vostre instint seductor, el punt de l’agressivitat es veurà anul·lat per la felicitat.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
No tindreu massa ganes de viatjar, tot i així, si ho heu de fer, no patiu que tot està bé per a poder-ho dur a terme, el més probable és que us estiri quedar-vos a casa i, sobretot, que el que tingueu és molta mandra. Al llarg d’aquests dies l’estil del sofà i el comandament serà força el vostre, deixeu-vos portar que de tant en tant va prou bé fer el gandul, ara bé no us acostumeu que després costa arrancar.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
És molt possible que us sentiu com a peix a l’aigua amb totes les coses que feu i que fàcilment trobeu la manera de fer sentir bé a la gent que teniu en el vostre entorn, la vostra companyia serà una alegria per a tothom, seran dies de crear bon rotllo i de fer feliç arreu. També seran dies en què lligar no se us donarà gaire bé, però gaudireu de poder fer grans amistats lligades a l’estranger.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Tothom es veurà capaç de donar-vos feina, si fos feina per a cobrar us diria molt bé, però seran d’aquelles feines de moltes gràcies i prou, que no està malament de fer-les, però que heu de mirar que no abusin de la vostra bona fe. Per altra banda, us haig de dir que en el camp de la salut les coses pinten força bé per a vosaltres, si teniu una mica de refredat sembla que la cosa millora per moments.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
A vosaltres les coses us van molt lligades en el camp de la parella, tema que només farà que donar voltes dins el vostre cap i cal que freneu una mica els pensaments perquè la tendència és de veure-ho tot malament i, en realitat, tampoc ho està tant. Si podeu, mireu de fer alguna sortida i, si pot ser cap a la platja, millor que millor, perquè us fa falta l’aire del mar i si podeu endinsar-vos una mica a l’aigua feu-ho.