Cap de setmana intens per al VPC Andorra: victòria destacada del femení a Saragossa i bons resultats de la base

El cap de setmana ha deixat una nova jornada plena d’activitat per a totes les categories del VPC Andorra, amb partits disputats tant dins com fora del Principat. El club ha mostrat una bona imatge global, especialment amb la contundent victòria de l’equip femení a Saragossa i el triomf aclaparador dels sub-16, que continua en una gran dinàmica.
El femení s’imposa amb autoritat a Saragossa (5–38)
L’equip femení del VPC Andorra va signar una gran actuació a domicili davant l’Ingennus Zaragoza, amb una victòria clara per 5 a 38. Les andorranes van dominar des del primer minut gràcies als assajos d’Anna Delshorts (5’), Xènia Torres (12’, 40’ i 65’), Lea Mora (25’) i Elia Taulats (75’). Les transformacions van arribar de la mà de Xènia Torres, efectiva en quatre ocasions (13’, 26’, 40’ i 76’). Una nova demostració del bon moment de forma del conjunt andorrà en la seva estrena fora de casa.
El Sènior A frega la victòria davant el CAU València (21–16)
El primer equip va disputar un duel molt disputat a València, on va acabar cedint per un ajustat 21 a 16 davant el CAU Rugby València. Els punts del VPC van arribar gràcies als assajos d’Erik Fraissinet (24’) i Luvo Bazi (79’), amb Gaston González anotant dues cops de càstig (16’ i 32’). Malgrat la derrota, el conjunt andorrà va mantenir opcions fins al final del partit.
El Sènior B cau a Badalona (22–7)
El segon equip va perdre davant l’RC Badalona per 22 a 7. Tot i la derrota, l’equip continua creixent jornada rere jornada i acumulant minuts de qualitat per als jugadors més joves i de projecció del club.
L’U18 no pot amb el CNPN (36–0)
Els sub-18 van caure en la seva visita al Club Natació Poble Nou, que va demostrar més experiència i solidesa en els moments clau del partit. Els joves del VPC seguiran treballant per a millorar en la seva evolució dins la categoria.
Exhibició dels U16 davant el GEiEG Blanc (0–99)
Els sub-16 van protagonitzar una autèntica exhibició davant el Senglars/GEiEG Blanc, amb una victòria espectacular per 0 a 99. Els assajos van portar la signatura de Marc Cases (4’, 39’), Valentí Farrés (6’, 70’), Alejandro Tasset (13’, 18’), Abel Ayed (21’, 27’, 34’), Lino-Valentín López (41’, 50’, 62’, 68’), Betserai Martínez (44’) i Gil Fité (55’). Les transformacions van anar a càrrec de Marc Cases i Lino-Valentín López, que van completar un partit rodó per a la categoria formativa del club.
Els U14 planten cara, però cauen per la mínima (29–33)
Els sub-14 van protagonitzar un dels partits més emocionants del cap de setmana al camp del Prat del Roure, tot i acabar cedint per 29 a 33 davant el SENGEIEG. Els assajos andorrans van ser obra dels dorsals #8 (5’), #3 (12’), #14 (19’), #13 (42’) i #18 (48’), amb transformacions de #8 (13’) i #13 (42’). Un duel molt disputat que confirma la bona progressió de l’equip.
El VPC Andorra, un projecte en creixement
Des del club es valora molt positivament la presència activa de totes les categories en competició, amb un nombre creixent de jugadors i jugadores representant els colors del VPC arreu del territori. L’esforç col·lectiu, el compromís i la formació continuen sent els pilars del projecte.