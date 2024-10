La FESA es reuneix a Sölden i admet Dinamarca com a 18è membre

Logotip de la FESA (FAE)

A la seva assemblea general anual a Sölden (Àustria), la Federació d’Associacions d’Esquí i Snowboard d’Europa (FESA) va decidir professionalitzar encara més la seva cooperació transnacional. A més, Dinamarca va ser admesa a la FESA. Això significa que la FESA ara representa els interessos d’un total de 18 associacions nacionals, entre elles Andorra.

“La nostra màxima prioritat continua sent el desenvolupament de joves atletes”, va explicar la presidenta de la FESA, Roswitha Stadlober. “Per això hem acordat modernitzar encara més les nostres estructures i adaptar-les per a poder seguir complint aquesta tasca amb una visió clara de futur”.

Sota el lideratge de l’equip directiu que està a càrrec des de febrer de 2024, es crearan les millors condicions marc possibles per a organitzar les diverses competicions per a tots els membres d’Europa del Nord, de l’Est i del Centre. Aquesta professionalització addicional de tota l’organització FESA s’impulsarà encara més intensament que abans a través de les diferents comissions específiques de cada disciplina i amb família europea d’esquí i snowboard.

L’objectiu a mig termini continua sent la implementació dels Jocs FESA conjunts com a etapa preliminar per a possibles Campionats Europeus al final de cada temporada. La FESA, amb seu a Planegg, a prop de Munich, és una associació registrada. El seu objectiu principal és preparar els joves atletes per al següent nivell de competició i donar-los la seva primera experiència internacional.

Els membres de la FESA són les associacions nacionals d’esquí i snowboard d’Andorra, Alemanya, Estònia, Finlàndia, França, Itàlia, Croàcia, Liechtenstein, Noruega, Àustria, Polònia, Suècia, Suïssa, Eslovènia, Espanya, República Txeca i Hongria. A Sölden, Dinamarca va ser acceptada per unanimitat com el 18è membre de la FESA.