Baró demana per adjudicacions directes sense edicte en habitatge i inversió estrangera

El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró (PS)

El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat avui dimarts tres demandes d’informació sobre adjudicacions directes que el Govern va atorgar sense edicte a finals de l’any 2022 sobre habitatge i inversió estrangera. Baró ha sol·licitat al Govern tota la informació generada (encàrrec, informes i treballs, etcètera) sobre els serveis en assessorament per a estudiar, elaborar i redactar el Pla per al dret a l’habitatge d’Andorra que el ministeri de Territori i Habitatge va adjudicar per modalitat directa el 14 de desembre de 2022 per un import de 52.250 euros.

Així mateix, el conseller general del PS també demana la documentació en relació als serveis d’assessorament, assistència i direcció tècnica de l’elaboració de dit pla, que es van atorgar directament en la mateixa data per 50.000 euros.

El també president del Partit Socialdemòcrata ha entrat una tercera demanda d’informació per a rebre els documents relatius a l’adjudicació directa que el ministeri de Presidència, Economia i Empresa, va atorgar el 28 de desembre de 2022. En aquest cas es tracta dels serveis d’assessorament en matèria d’inversió estrangera que segueixi les disposicions de l’Avantprojecte de modificació de la Llei 10/2022, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra i que van costar 21.945 euros.

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata està realitzant totes aquestes sol·licituds arran de la resposta de la demanda d’informació que va demanar la presidenta del Grup Parlamentari, Judith Casal, sobre les adjudicacions directes fetes entre 2021 i 2024 i “a on consten diversos atorgaments sense edicte i, per tant, sense més informació que el ministeri o departament que ho encarrega, la data de l’adjudicació i l’import”.