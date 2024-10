Sense festival Snowrow a Granvalira l’any vinent

Policies vetllant per la seguretat al festival Snowrow (Policia d’Andorra)

Grandvalira no acollirà la temporada vinent el festival Snowrow. Ho ha confirmat el domini esquiable que assenyala un problema de calendari com a la raó principal per a la no continuïtat de l’esdeveniment. Asseguren que l’any vinent la Setmana Santa cau molt tard i que no s’han pogut encaixar les dates. No tanquen les portes, però, al retorn en una altra ocasió.

El festival Snowrow va aplegar en la seva segona edició, a l’abril d’enguany, uns 6.000 visitants diaris. Durant la celebració es van produir prop de 70 detencions relacionades amb el consum i la tinença de drogues.