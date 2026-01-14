Hi ha gent que s’avergonyeix de la seva vida, de la situació personal en la qual es troba i lluny d’acceptar-ho, prefereix mostrar una realitat diferent. És a dir, té dues vides, la real i la paral·lela, la que mostra en les xarxes socials publicant fotos i vídeos mostrant la seva felicitat i benestar. S’arregla únicament per a mostrar-se en les xarxes socials i tot seguit torna a la seva realitat, es posa el pijama i se’n va a dormir per no haver de pensar massa en la seva realitat. Amb això vull dir que no cal creure’s tot el que veiem en les xarxes socials, perquè igual que hi ha gent que gaudeix compartint la seva felicitat, també, hi ha qui la fingeix.
Utilitza les xarxes socials per a mostrar les seves frustracions atès que, està mostrant la vida desitjada i que pel motiu que sigui, no pot accedir a ella. Amb la qual cosa, abans de comparar-te amb les seves vides per a jutjar la teva, tingues en compte que hi ha gent que busca la felicitat digital, la fictícia, en comptes de la real. La primera s’aconsegueix sense esforç, ens vestim amb roba adequada per als escenaris en qüestió, somriem, retoquem la imatge creada o editem el vídeo gravat, i després, li afegim una frase per a explicar com ens sentim i finalment, la felicitat està servida.
Després la publiquem en les xarxes socials i esperem que els altres ens jutgin amb els seus likes i comentaris. No obstant això, la real és totalment diferent perquè publiquem en les xarxes socials simplement amb la intenció de compartir la nostra alegria, no tenim en compte els likes i menys encara, els comentaris. Estem contents amb la nostra vida i no tenim la necessitat de mostrar-la a ningú, però ho fem perquè, estem orgullosos d’ella. Som conscients de l’esforç invertir en aconseguir-la i per això mateix, volem mostrar-la.
