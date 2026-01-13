Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella, “out” a la primera Copa d’Europa de Crans Montana

Aquest dimarts ha començat la cita de la Copa d’Europa d’eslàlom de Crans Montana, a Suïssa, amb els esquiadors del Principat, Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella. Els dos no han pogut completar la primera mànega, en una pista amb molt forats que feia molt difícil la gestió als dorsals alts com els que tenien els dos corredors andorrans.
La pista estava injectada per la Copa del Món de feia una setmana i després va nevar, deixant molta neu per sobre. Així les coses s’ha intentat xafar, tirar aigua i salar, però finalment la pista no ha aguantat i s’han fet moltíssims forats que han fet d’aquesta cursa molt complicada per als andorrans, que sortien amb dorsals molt alts, amb Gabriel dorsal 62 i Cornella el 79.
Només a la primera mànega hi ha hagut 37 abandonaments, dels 100 corredors que hi havia a la sortida.
Dimecres, per això, segona oportunitat al mateix escenari i també amb Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella a la porta de sortida.