La FAVB posa en marxa un projecte per a potenciar el vòlei platja andorrà

Jovent practicant vòlei platja al Principat (FAVB)

La Federació Andorrana de Voleibol (FAVB) ha engegat un nou projecte de tecnificació per a impulsar el vòlei platja al país, amb l’objectiu de formar equips competitius que puguin representar Andorra a nivell internacional, especialment als Campionats d’Europa en les categories sots-17, sots-19 i sots-20.

Segons ha explicat el president de la FAVB, Xavi Folguera, el projecte ja ha començat amb un grup de 16 esportistes (8 nois i 8 noies) que s’entrenen diàriament tant físicament com a la pista. Els entrenaments estan dirigits pels tècnics Geni da Silva i Abel Bernal, i se centren en la preparació per a les properes cites europees i tornejos d’estiu a Catalunya, principalment.

Aquest nou impuls representa un pas endavant molt important per al vòlei platja andorrà: “Ens hem reunit amb les famílies per a explicar el projecte, que ha tingut una gran acollida. La federació es fa càrrec dels desplaçaments i la participació en tornejos, i comptem amb el suport de la Federació Internacional”.

L’objectiu final del projecte és aconseguir que algunes parelles puguin classificar-se per als Campionats d’Europa absoluts en un futur pròxim. “Necessitem un relleu generacional, especialment entre els nois, i aquest grup és només l’inici, perquè darrere hi ha molts més joves amb ganes i il·lusió”, ha destacat el president.

El vòlei platja viu un moment de creixement a Andorra. “Està agafant molta força. A les escoles hi ha molt d’interès, els nens s’hi enganxen ràpid perquè és un esport molt lúdic i dinàmic. A més, complementa perfectament la temporada de pista”, ha explicat Folguera.

Per a seguir fomentant l’afició i l’accés a aquest esport, aquest dissabte se celebrarà un torneig mixt a la Piscina de la Mola d’Encamp, que servirà per a inaugurar la temporada d’estiu. Es tracta d’un torneig 3×3 mixt, obert a tothom, on cada equip haurà d’estar format obligatòriament per nois i noies. “No volem que sigui una competició elitista, sinó una jornada de lleure per a passar-ho bé i gaudir del vòlei platja en un ambient distès”, ha remarcat Folguera.