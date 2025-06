Jordana (Demòcrates): “L’orientació política del Govern i la majoria permet encarar amb plenes garanties els reptes del país”

Jordi Jordana, president del Grup Parlamentari Demòcrata (Demòcrates)

El president del Grup Parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana, ha remarcat aquest dijous durant la seva intervenció al Debat d’Orientació Política que el full de ruta del Govern i dels grups parlamentaris que li donen suport “dona resposta als reptes que tenim plantejats com a país”, amb mesures que “demana, necessita i mereix la nostra ciutadania”, en clau de present i de futur. Partint dels eixos vinculants i prioritaris per a aquesta ciutadania, com són l’accés a l’habitatge, la salut, l’educació, la mobilitat, la transformació digital i l’Acord d’associació, Jordana ha anat desgranant les “propostes de futur concretes i detallades” que s’estan duent o es duran a terme, per a “assegurar la prosperitat del país i el benestar dels ciutadans”.

Així, Jordana s’ha mostrat satisfet amb la tasca parlamentària desplegada pel grup en aquesta primera meitat de la legislatura, en què “s’han materialitzat projectes i proposicions de llei i, properament, veuran la llum altres iniciatives legislatives en les quals hem treballat”. S’ha referit a textos com la proposició de llei del registre de la propietat, la proposició de llei del registre civil (ambdues presentades recentment pel grup Demòcrata), així com la proposició de llei per a impulsar una prestació subsidiària de l’Estat per a les dones víctimes de violència de gènere, la llei que modifica les condicions dels cossos especials i del cos de la Justícia als processos de selecció, o la Comissió per a assegurar un creixement sostenible. En aquest darrer punt, i a través del treball que està duent a terme en la comissió, ha confiat que es pugui arribar a un consens, parlamentari i amb els comuns, pel que fa a la modificació de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, trobant “el necessari equilibri entre les necessitats de la població en matèria d’habitatge i l’harmonització i protecció del nostre territori natural”.

Un altre dels punts als quals el president Demòcrata ha donat especial rellevància durant la seva intervenció ha estat la reforma del sistema de pensions, canalitzada per la Comissió legislativa amb la participació de tots els grups. “Cal reforçar el sistema perquè sigui sostenible i asseguri que tothom percebi una pensió, pensant sobretot en les generacions futures, perquè no siguin els qui paguin els plats trencats”, ha demanat. Algunes de les mesures que defensa el Grup Demòcrata i que confien que s’incloguin en aquesta reforma també consensuada, són “augmentar l’edat de jubilació i pujar les cotitzacions de forma progressiva o topallar les pensions”. Però, això són reformes a curt termini que no solucionen el problema a llarg, ha exposat, de manera que calen “reformes més estructurals, vinculades ja sigui a la creació de comptes individuals de cotització, assimilables als sistemes de capitalització, però amb mecanismes que assegurin una solidaritat dels assegurats, o la promoció de plans de pensions d’empresa com a complementàries del sistema públic”.

Anant més concretament al treball parlamentari desplegat pel Grup Demòcrata, s’ha referit a alguns textos ja aprovats, com la Llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, la qual posa més pisos al mercat de lloguer, lluita contra l’especulació immobiliària, limita la inversió estrangera i adopta mesures per controlar la immigració. També ha citat la proposició de llei del registre de la propietat, un text que configura “un model clar i concret de registre a Andorra, que contindrà de manera digital tant les dades físiques dels immobles com les càrregues i gravàmens que els afecten, en un instrument únic i que donarà un plus de seguretat en tota mena de transaccions immobiliàries que es realitzen al nostre país”, ha indicat. Aquesta proposició de llei s’ha enviat als grups parlamentaris i col·lectius implicats per a poder incorporar les seves observacions -si escau-, abans d’entrar-la a tràmit parlamentari aquesta tardor.

A més, ha remarcat el treball sobre la proposició de llei per a fer efectiu el dret a l’oblit sanitari o el projecte de llei d’accessibilitat universal, una llei “molt social, indispensable per garantir la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat”. A la vegada, però, “som conscients que pot tenir implicacions per a empresaris, propietaris i administracions”, motiu pel qual s’han introduït esmenes per a alleugerir certes càrregues i allargar alguns terminis que hauran d’assumir. Finalment, la proposició de llei del Registre civil, entrada per Demòcrates i que té la finalitat de modernitzar i actualitzar el registre en consonància també amb l’evolució de la societat; així com la proposició de llei per tal que els representants dels sindicats dels cossos especials i de l’Administració de Justícia puguin assistir, amb veu i vot, a les reunions del Comitè Tècnic de Selecció, donant resposta així a una demanda dels mateixos sindicats.

Jordana també ha dedicat uns minuts de la seva intervenció en aquesta segona jornada del Debat d’Orientació Política (DOP) a la digitalització de l’Administració (el futur registre de la propietat i els canvis al Registre Civil s’hi alineen). Ha defensat que les administracions públiques “han de seguir desplegant aquesta digitalització, en paral·lel a dotar-se de les eines necessàries per a reforçar la ciberseguretat en benefici de la protecció de la ciutadania”. En aquesta direcció se centra una de les propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari Demòcrata aquest dijous a la tarda, i que serà votada divendres en la darrera jornada del DOP. Se li suma una segona, la que insta als comuns i Govern a treballar un conveni per a homogeneïtzar els plecs de clàusules administratives en la contractació pública. “Han de ser estandarditzats per a totes les administracions, el Govern, però també els comuns, tal com ho estableix la Llei de Contractació pública”, ha defensat, per a facilitar els tràmits de les petites i mitjanes empreses.