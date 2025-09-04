La Farga Areny d’Ordino serà escenari d’una nova campanya arqueològica aquest setembre

El Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports iniciarà aquest setembre una nova campanya arqueològica a la Farga Areny d’Ordino. Els treballs donaran continuïtat als que es van desenvolupar a finals de l’any passat. En aquest sentit, el Consell de Ministres ha adjudicat els treballs arqueològics a l’empresa Eina Gestión Integral del Patrimonio SL, per un import total de 48.448,71 euros. La intervenció tindrà una durada màxima de dos mesos.
L’anterior campanya es va centrar en l’espai de la carbonera i part del pati que es trobava davant de les bordes al prat de la farga, aquest fet va permetre documentar dos forns de grillatge, un mur que podria correspondre a part de la casa del factor, així com esgotar bona part de l’estratigrafia de la carbonera.
Aquesta darrera operació es va demostrar força més complexa del que s’havia previst en un inici, ja que a banda del nivell d’ús, es va documentar un potent espai de preparació i dos canalitzacions que probablement tenien l’objectiu de mantenir l’espai sense humitats. D’aquesta manera, la campanya d’enguany pretén esgotar l’estratigrafia d’aquests dos espais, tant la carbonera com el pati, i documentar les estructures que hi puguin aparèixer.
La Farga Areny va funcionar entre els anys 1753 i 1876, en un període d’expansió de la indústria del ferro als Pirineus i que, respecte de les fargues anteriors, és interessant per les dimensions, la complexitat arquitectònica com també la tècnica i la capacitat de producció. L’any 2002 el Departament de Patrimoni Cultural ja va realitzar una primera intervenció arqueològica, que es va centrar en l’excavació de la farga i del martinet.