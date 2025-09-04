El Cadí Circuit Fer continua amb la 3a Vertical Prat

El Cadí Circuit Fer encara ja la recta final de la temporada i aquest dissabte, 6 de setembre, es disputarà una de les últimes cites d’enguany: la Vertical Prat, una de les novetats dels darrers anys al calendari atès que enguany se’n celebra tot just la tercera edició. Tot i ser de recent creació, la Vertical Prat recull la tasca prèvia de diverses edicions de la cursa de Festa Major de Fígols, en la que uns quants agosarats pujaven de bon matí fins al cim del Prat, uns més de pressa que d’altres, i a més a més alguns d’ells ho feien amb el parapent a l’esquena, per a després poder enlairar-se i fer el descens volant.
Un dels atractius d’aquesta cursa, en un entorn prepirinenc, és que permet gaudir d’unes espectaculars panoràmiques de 360º que abasten des del pic de l’Orri fins al vessant sud del Cadí, passant pel Salòria, el Monturull, Narieda, Santa Fe i les serres de Port del Comte, Sant Joan o Boumort, entre d’altres.
Les inscripcions encara es poden fer fins aquest mateix dijous, dia 4 de setembre a la mitjanit, al web 9hsports.cat. El mateix dia de la cursa s’acceptaran inscripcions d’última hora, però amb un recàrrec a l’import. La recollida de dorsals, a Fígols, es farà dissabte mateix a partir de les 8 del matí. Al cap d’una hora (9.00 h) hi haurà la sortida de la cursa de Paramuntanya (amb parapents); i a 3/4 de 10, la sortida de la cursa Vertical Prat. Al migdia (12.30 h) s’acabarà amb el lliurament de trofeus.
Prop de 125 participants a la Radikal Estana
La Vertical Prat arriba just una setmana després de la disputa de la Radikal Estana, que en la seva onzena edició ha avançat la data de celebració i des d’ara es fa a final d’agost. La cursa va tenir com a protagonistes dos dels corredors més experimentats i habituals del Circuit Fer: el vallesà Jordi Gallego i la urgellenca Roser Español.
A la cursa principal, de 13 km i un desnivell de 700 metres, en categoria masculina, Gallego (Kames Kids) va completar la prova en menys d’una hora (55min39s) i va vèncer tant a nivell absolut com de veterans. El campió de les darreres edicions del Circuit Fer va superar d’un minut i mig l’andorrà Amadeu March (CE Sanlòria), també de la categoria de veterans, i en quatre minuts el primer classificat sènior, Edu Gilabert (Pupurri de Fers, 59:47). Tot seguit, i ja amb una hora de temps, va arribar el quart absolut i segon sènior, Jaume Pujol (1.01:10); el tercer de veterans, Marc Calvet (UEU, 1.03:23), i el guanyador de màsters, David Aragoncillo (Terra Runners, 1.03:35). El tercer classificat sènior, Marc Sánchez (Blue Motors), va marcar 1.06:10.
A nivell femení, Roser Español (Pupurri de Fers) va aturar el crono en 1.08:49 i, a més ser la guanyadora general, també va ser la primera de màsters 50. La segona classificada i vencedora sènior va ser Lídia Puyals (1.12:02), seguida de les també sèniors Alba Videla (1.15:04) i Carmen Costa (1.18:19). Montserrat Doria, de la UEU, va ser la primera de veteranes (1.24:06).
La jornada va comptar amb prop de 125 participants, dels quals 25 corresponien a la cursa infantil de 4 km. En aquesta modalitat la victòria a la general va ser per a Marc Manzano (CA Gavà, 31.42), seguit en categoria marrecs masculina per Albert Riu (a 1min50s del guanyador) i Roger Vilana, a 3:45). El primer de xics va ser Miquel Vall (35:42). En noies, Ona Calvet (UEU) va ser la guanyadora de xics i, a més a més, va fer el tercer millor temps absolut de la cursa (34:42). El segon lloc va ser per a Marina Llibre (Yetis Collserola, 37.12). Tot seguit va arribar la primera classificada de cadets, Jana Cesena (44:03).