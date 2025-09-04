El Govern fa efectiva la millora de suport econòmic per a potenciar la raça Bruna d’Andorra

El Consell de Ministres ha aprovat les liquidacions en concepte de pagament retroactiu de la diferència de l’import de l’ajut al foment de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya corresponents a l’any agrari 2024 que tenien dret a percebre els ramaders per les vaques que han estat valorades i puntuades com a vaques selectes de la raça Bruna d’Andorra.
En total, el Govern atorga 105.989,61 euros repartits en diverses explotacions ramaderes que els darrers mesos s’han pogut valorar com a vaques selectes de la raça Bruna d’Andorra i, per tant, tenien dret a percebre un ajut econòmic major. Aquest pagament ja el van rebre aquelles explotacions ramaderes que tenien comptabilitzades les vaques com a raça Bruna durant l’ajut atorgat l’any passat. D’aquesta manera, i tenint en compte el pagament aprovat aquest dimecres, el sector va rebre l’any passat per aquest concepte d’ajut un 17% més amb relació al 2023. Una xifra que augmenta fins al 30% si es compara amb l’import liquidat el 2022.
L’ajut complementari actual es fa en virtut de l’aprovació, el passat març de 2024, i que modificava el càlcul dels ajuts per a fomentar les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya on, entre altres millores, es donava més valor al bestiar boví selecte de la raça Bruna d’Andorra i més valor als vedells i vedelles de 0 a 150 dies per a incentivar la millora de la productivitat de la cabana ramadera bovina. Així, es va incrementar l’ajut a les mares selectes de la raça Bruna d’Andorra, l’ajut destinat als mascles reproductors i per l’anoll selecte de la raça Bruna d’Andorra i l’ajut als vedells i vedelles de fins a 150 dies de vida.