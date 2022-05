La FAE fa un balanç molt positiu de la temporada d’esquí alpí

La Federació d’Esquí ha fet balanç de la temporada d’esquí alpí, aquest dilluns, durant la roda de prems. A l’acte han assistit els esquiadors Joan Verdú, Cande Moreno i Àxel Esteve, a més del director esportiu dels equips d’esquí alpí de la FAE, Roger Vidosa, el gerent de la FAE, Carles Visa, així com Martí Alfonso, director de l’Àrea Negoci de l’entitat patrocinadora.

“Amb la nostra col·laboració amb la FAE volem promoure la pràctica de l’esquí, i fomentar l’excel·lència esportiva, amb l’objectiu últim de consolidar encara més Andorra com a país de neu”, ha expressat Alfonso a l’inici de la compareixença. En la roda de premsa també han intervingut Visa i Vidosa, que han destacat la bona feina realitzada aquesta temporada, amb resultats molt positius dels principals espases de l’equip, com ara Verdú o Moreno, però també de la resta d’esquiadors i esquiadores, així com de la bona progressió dels grups d’Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE).

Vidosa ha destacat que ha estat “una temporada històrica” amb un any “ple d’emocions amb grans resultats assolits per diferents dels nostres atletes i en diferents grans esdeveniments esportius com han estat els Jocs Olímpics de Beijing, la Copa del Món, el Festival Olímpic de la joventut (EYOF) o la Copa d’Europa”. El director de la secció ha recalcat l’augment del nivell dels equips “fruit de molts anys de treball i de sacrifici de tots”.

Vidosa ha remarcat, com a resultats, “Joan Verdú, que va acabar 9è en el Gegant Olímpic, campió de la general de la Copa d’Europa en Gegant i 17è en la prova de Copa del Món de Kransjka Gora essent el primer cop que un esquiador masculí es classifica per una 2a mànega, o bé, els resultats de la Cande Moreno que va aconseguir una 12a plaça a la Combinada Alpina Olímpica de Beijing i diversos top 15 en les proves de la Copa d’Europa de Descens”.

Altres resultats destacats de la temporada són per a Vidosa “el 4t lloc en Paral·lel de la nostra corredora EEBE Íria Medina als EYOF de Vuokatti, el 21è i el 23è llocs en Eslàlom de la Carla Mijares en Copa d’Europa, el 19è lloc en Eslàlom en Copa d’Europa d’Àlex Rius, els 5 podis (dels quals una victòria) d’Àxel Esteve en proves FIS rebaixant considerablement el seu rànquing, la notable rebaixa de punts de Bartumeu Gabriel en Gegant i Eslàlom i de Xavi Cornella en Eslàlom”.

Pel que fa al grup EEBE, s’ha pogut fer un treball de neu que ha permès efectuar un bon volum de dies d’esquí amb 50 dies pel grup U16 i 70 pel grup U18. El grup U16 ha pogut fer curses Nacionals, Internacionals (OPA, SCARA, Copa Pirineus), de confrontació amb els millors esquiadors dels Pirineus i finalment del circuit Nacional Francès (Écureuils d’Or, Campionats de França). Pel que fa al grup U18 han fet curses dels diferents circuits FIS majoritàriament als Alps i als Pirineus. “Amb aquestes oportunitats ens hem pogut beneficiar de confrontar-nos amb esquiadors d’altres nacions i poder-nos comparar i motivar”, segons Vidosa.

Cande Moreno: “Ha estat una temporada positiva perquè venia de temporades amb molèsties. L’estiu passat va ser molt dur sense poder entrenar bé, però l’hem tirat endavant assolint els meus millors resultats en Copa d’Europa. Els Jocs també van ser un somni i vaig tenir un bon resultat. Una pena no poder competir a casa a les finals de la Copa d’Europa, perquè es va anul·lar, no obstant això, estic molt contenta i tinc moltes ganes per a la següent”.

Joan Verdú: “Ha sigut una temporada de menys a més, amb alguns problemes d’esquena que em van impedir començar bé. Ara sé que hem de començar la temporada al 100% a l’octubre. Aquesta temporada ho vam encarar tot bé i hem aconseguit bons resultats. Ara només penso en el futur, estic molt motivat i confiat en el treball que estem fent amb la gent que m’envolta, i amb ganes de començar la preparació”.

Àxel Esteve: “Estic content de la temporada. Hi ha hagut coses positives i d’altres no tant. Segurament ha estat una temporada de punt d’inflexió en la meva carrera esportiva, perquè havia fet un pas que portava anys buscant-ho, i que no ho aconseguia per lesions o perquè les coses no anaven bé. Aquest any crec que sí que he fet aquest pas de nivell tècnic com de punts, i de rànquing, perquè em poso el 125 del rànquing mundial, que és el meu millor rànquing de sempre. Per altra banda, en Copa d’Europa encara no he fet el pas, però ara amb aquests punts segurament serà més fàcil. No anar als Jocs va ser un cop dur, així i tot així és l’esport”.