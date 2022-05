“Lleuger desgast” de la valoració dels polítics i del sistema democràtic andorrà

Andorra Recerca + Innovació ha presentat aquest dilluns els resultats de l’enquesta política efectuada durant la primavera del 2022. El treball de camp s’ha realitzat entre el 29 d’abril i l’11 de maig, amb una mostra de 403 persones de nacionalitat andorrana i 402, no andorranes; totes elles majors de 18 anys i escollides de manera aleatòria. El coordinador de l’Eix Societat d’AR+I, Joan Micó, ha presentat els resultats d’una enquesta que ha valorat com a “continuista”. “Es nota un lleuger desgast, tant en la valoració dels polítics del país com en el sistema democràtic d’Andorra, però sense arribar al nivell del 2019, abans de la pandèmia causada pel Sars-Cov-2″, ha dit Micó.

El cap de Govern, Xavier Espot, és el polític millor valorat del país, tant per als andorrans com per als no andorrans, amb un 24,3% i un 25,4% dels vots respectivament. El segon dirigent amb més percentatge és l’exministre de Salut, Joan Martínez Benazet, amb un 5% dels andorrans i un 3,2% dels no andorrans. Xavier Espot “continua amb una valoració molt alta per part de la ciutadania, amb un 6,9 quan parlem d’andorrans i del 7,2 per part dels no andorrans”, ha valorat Micó. Demòcrates per Andorra “continua tenint molta força tot i els resultats que disminueixen una mica, possiblement per la tornada a la mateixa situació que hi havia abans de la pandèmia, amb les problemàtiques que ja tenia el país”, ha insistit Micó durant la presentació.

“La resposta política que s’ha donat a la pandèmia ha estat valorada de manera molt positiva i ara estem en la fase de tornada a la normalitat, que implica que es valorin de manera més crítica altres situacions, però sense arribar a les valoracions del 2019”, ha argumentat el coordinador de l’Eix Societat de l’AR+I. Així, la valoració de la tasca del Govern continua sent, segons les dades difoses per Micó, “alta”, amb un 6,1.



L’enquesta pregunta per primera vegada, en cas de no estar satisfet amb el funcionament de la democràcia a Andorra, per quin motiu. Dels resultats destaca, per part dels no andorrans, una majoria que respon “per manca de drets polítics dels immigrants”, i per part dels andorrans, perquè “el govern respon a interessos particulars, dels rics i oblida la resta de ciutadans”.

En allò que refereix a la confiança en les institucions andorranes, amb una puntuació entre 0 ‘cap confiança’ i 10 ‘molta confiança’, els no andorrans aproven totes les institucions i entitats del país: coprínceps, Consell General, Govern, Comuns, Administració de Justícia, Tribunal Constitucional, partits polítics, sindicats i policia. I per part dels andorrans, suspenen dues institucions: els coprínceps (4,8) i els sindicats (4,9).

Durant l’elaboració de l’enquesta també es va qüestionar sobre el conflicte bèl·lic a Ucraïna. Tant andorrans com no andorrans es mostren majoritàriament contraris a la invasió del govern rus sobre Ucraïna. Preguntats si estan d’acord o en desacord que Andorra s’hagi sumat a les sancions econòmiques contra Rússia i Bielorússia, una majoria, tant d’andorrans com de no andorrans, hi està d’acord.