La Comissió de Seguiment de la Caça adapta els plans de caça i fixa el calendari del 2026-2027

La Comissió de Seguiment de la Caça s’ha reunit aquest dijous per a fer el balanç de la temporada passada i establir els períodes hàbils per a la temporada de caça 2026-2027. D’aquesta manera, el període de caça menor queda fixat del diumenge 27 de setembre al diumenge 3 de gener del 2027. Pel que fa a la caça del porc senglar, el període s’allargarà fins al 28 de març del 2027. A més, s’ha acordat establir un màxim de una captura de llebre i dos captures entre les tres espècies que són faisà, perdiu roja i perdiu xerra.
En paral·lel, s’ha establert que l’inici dels plans de caça del cabirol i del mufló en terreny cinegètic comú coincideixi amb l’inici del pla de caça de l’isard —la setmana de l’isard—, que tindrà lloc del 13 al 20 de setembre. Aquesta mesura té per objectiu millorar l’efectivitat i l’aplicabilitat dels plans, d’acord amb els resultats de les darreres temporades.
Així mateix, enguany es torna a autoritzar la caça del porc senglar, del cérvol, de la daina i de la guineu en el període comprès entre el 13 i el 20 de setembre, exclusivament en la modalitat d’espera o aproximació. La reunió ordinària, presidida pel ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha comptat amb la participació de representants de la Federació Andorrana de Caça i Pesca, de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra i de les associacions de protecció dels animals.
Pel que fa a l’estat de les poblacions, s’ha constatat una estabilització dels muflons a la unitat de gestió del centre d’Andorra, segons els recomptes efectuats aquesta primavera. En conseqüència, es manté un pla de caça similar al de la temporada passada. Paral·lelament, es durà a terme un recompte general de la població de muflons a tot el territori, coincidint amb el recompte d’isards previst per al mes de juliol. L’objectiu és ajustar els plans de caça a la realitat poblacional i minimitzar els danys sobre les activitats agrícoles i ramaderes.
En relació amb el pla de caça del mufló, es manté la diferenciació entre dues àrees en terreny cinegètic comú: d’una banda, les unitats est i oest, i de l’altra, la unitat del centre. A la unitat de gestió oest s’autoritzen 105 captures de femelles o corders i 105 de mascles. A la unitat est, el pla queda fixat inicialment en 2 mascles, a l’espera dels recomptes pendents. Pel que fa al centre d’Andorra, s’autoritzen un total de 90 captures: 45 femelles durant el període d’hivern i 45 mascles entre els períodes d’hivern i estiu, també pendents d’ajust segons els recomptes. Del total, un màxim de 9 captures es destinaran a caçadors estrangers no residents.
Als vedats de caça, es preveu capturar 12 muflons a Escaldes-Engordany (6 femelles i 6 mascles), 2 mascles al vedat d’Enclar i 4 mascles al vedat de la vall de Ransol, amb l’objectiu de contenir l’expansió de l’espècie. Igualment, s’ha acordat aplicar enguany un pla de caça al vedat del parc natural de la Vall de Sorteny, amb 2 mascles, per a regular-ne la població. Quant al cabirol en terreny cinegètic comú, s’autoritzen 125 captures de femelles durant el període hàbil d’hivern i 125 captures de mascles en el conjunt dels períodes establerts. Per a millorar l’efectivitat del pla en les femelles, es manté el sistema de captures suplementàries, atesos els bons resultats obtinguts.
Amb l’objectiu de fomentar l’execució dels plans de caça, es continuarà incentivant que els caçadors que obtinguin una captura de mascle puguin accedir a una captura de femella en el segon període. En el cas del mufló a la unitat de gestió oest, també es preveu una segona captura de mascle per als caçadors que hagin completat l’assignada inicialment, prèvia sol·licitud.
Els caçadors que disposin d’una llicència especial hauran de portar, durant l’activitat cinegètica, el permís de caça, el document d’entrega de l’anella i l’anella corresponent a la captura adjudicada.
El període per a presentar sol·licituds per a participar en els sortejos dels plans de caça del mufló, del cabirol i de l’isard estarà obert entre l’1 i el 24 de juliol del 2026, ambdós dies inclosos. Els tràmits es poden fer a través del Servei de Tràmits del Govern o de manera telemàtica mitjançant el portal d’e-Tràmits. El detall complet dels períodes es publicarà al BOPA les pròximes setmanes.
Finalment, amb la voluntat de fomentar la pràctica de la caça entre els joves, es manté la gratuïtat de les llicències de caça de temporada i de caça no acompanyada per a menors de 18 anys, així com de la quota de la Federació Andorrana de Caça i Pesca. La resta d’imports s’han actualitzat d’acord amb l’IPC del 2025.