Engolasters acull la presentació de les Nits d’estiu 2026 amb més d’una seixantena d'»Activitats que t’atrapen»

La Taula de Museus d’Andorra ha presentat, avui dijous, la programació de la nova edició de les Nits d’estiu als museus, una iniciativa conjunta que enguany oferirà 64 propostes culturals repartides per tot el país. La Casa de Guardes d’Engolasters ha estat l’escenari escollit per a la presentació, un gest per a recordar que, tot i el tancament per reformes de l’MW Museu de l’Electricitat, l’activitat de FEDA Cultura es manté viva.
La cap d’Àrea de Museus i Monuments, Rut Casabella, i la coordinadora de l’MW Museu de l’electricitat, Fran Alcázar, han presentat el cicle que porta per lema Activitats que t’atrapen, que es desenvoluparà del 16 de juny fins al 15 de setembre. La programació d’aquest 2026 aposta per apropar el patrimoni a la ciutadania des de diverses perspectives, amb una oferta en què tots els museus sumen forces per a oferir experiències que van des de l’astronomia i el cinema a la fresca, fins a la música en viu, la gastronomia, les xerrades i els itineraris temàtics.
Un viatge cultural per tota la geografia andorrana
El cartell d’aquest any destaca per la varietat de formats i la implicació activa dels equipaments del país, configurant un calendari molt ric i per a tots els públics:
• Música i arts escèniques. La música serà un dels grans fils conductors. L’oferta inclou el ritme latin-jazz d’Astrio al Santuari de Meritxell i les melodies dels Sunset Dreams o la lírica d’Aires del Mediterrani al Museu de la Moto de Canillo; el duet líric Duo Gemelle a l’església de Sant Martí de la Cortinada a Ordino; i els Balls Cantats al Museu Casa Rull o les balades de rock amb l’Artefacte 9 al Bici Lab Andorra d’Andorra la Vella. A més, el 15è Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) omplirà d’acords espais com l’Hotel Rosaleda d’Encamp, l’església de Santa Coloma, la parròquia de Sant Julià de Lòria i el mateix llac d’Engolasters. Les visites teatralitzades arriben a Encamp amb Una maleta a Casa Cristo i al Camí hidroelèctric d’Engolasters amb Dolça FHASA, a càrrec de Les Il·luminades.
• Cinema i documentals. El Setè Art pren força amb el cicle dedicat al cinema clàssic de terror dels anys 30 al Museu La Massana Còmic, amb obres mestres com Dràcula, Frankenstein o La Mòmia. A Andorra la Vella, hi haurà cinema a la fresca a la plaça del Poble (Les tres bessones de Belleville i el Videopodcast QOM) i a Santa Coloma (Fantasia de Disney). Finalment, FEDA Cultura oferirà a Engolasters l’animació Solan i Eri, missió a la Lluna (en col·laboració amb el festival Ull Nu) i el documental Echo of Greenland a la Casa de Guardes.
• Exposicions. Coincidint amb el seu 50è aniversari, el Santuari de Meritxell permetrà redescobrir de nit la col·lecció Bíblies del Món. A Andorra la Vella, la Sala d’Exposicions del Govern proposa recórrer la mostra Entre dos mons, camins, mentre que a EscaldesEngordany, el Centre d’Art (CAEE) i l’Espai Caldes faran visites guiades nocturnes a La revolució de l’escultura i Dones d’aigua, respectivament.
• Xerrades i conferències. A Canillo, s’aprofundirà en l’acció El vol de la senyera a Meritxell. El coneixement s’obre pas amb diverses dissertacions sobre Cine i trens i Motor i memòria al Museu Nacional de l’Automòbil, o sobre el retrat a la Sala d’Exposicions de Govern. El CAEE d’Escaldes-Engordany complementarà les seves exposicions amb Del ready made al buit i Dones i escultura, mentre que FEDA Cultura reprèn l’astronomia amb quatre propostes, entre les quals destaca l’observació de la pluja d’estels.
• Itineraris de descoberta: El patrimoni es viurà a peu i sobre rodes. S’han programat rutes per les esglésies de Canillo i visites amb espelmes al poble de les Bons (Encamp). També a Encamp, s’oferiran visites a la Mosquera, a l’església de Santa Eulàlia i el joc de pistes El secret de Cal Cristo. La Massana descobrirà l’entorn d’Arinsal, mentre que Andorra la Vella proposa rutes Vesprejant en bici amb el Bici Lab. Escaldes-Engordany convida a recórrer les seves escultures públiques i FEDA ofereix visites nocturnes al Camí hidroelèctric d’Engolasters.
• Tallers: Els tallers arriben de la mà del CAEE, que ofereix un taller d’escultura, i del Museu de la Moto, que proposa un taller d’art per a duos conduit per Judit Rodrigo.
• Gastronomia: Destaca també el tast de vins relacionat amb el poder i el barroc a la Casa Museu d’Areny-Plandolit, a Ordino, així com els tasts d’embotits artesans i cervesa al Museu de la Moto de Canillo.
Informació pràctica per als visitants
Des de la Taula de Museus es recorda que, per a garantir la qualitat de les experiències i a causa de l’aforament limitat de la majoria dels espais, la gran majoria de les activitats són gratuïtes, però requereixen reserva prèvia.
Les reserves s’han de formalitzar directament als telèfons o correus electrònics de l’equipament organitzador de cada activitat, detallats al programa oficial. Aquest document es pot consultar en línia o obtenir en format físic als museus i oficines de turisme del país.