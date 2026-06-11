Convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament

El Ministeri d’Afers Exteriors ha obert una segona convocatòria de presentació de subvencions per a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament. La primera convocatòria va finalitzar el passat 22 de maig amb un nombre inhabitualment baix de sol·licituds de subvenció. S’ha obert una segona convocatòria de subvencions amb l’objectiu de reforçar la possibilitat que les entitats cíviques del país accedeixin a subvencions a favor de la cooperació al desenvolupament, per a promoure la col·laboració amb les entitats cíviques d’arreu i per a afavorir la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament.
La data límit de presentació de les sol·licituds és el pròxim 19 de juny. Les subvencions màximes per cada projecte són de 45.000€, podent arribar als 50.000€ si es tracten de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament que es destinin a dones o nenes.
La modalitat de contractació és ordinària i la forma d’adjudicació es farà de manera directa, d’acord amb l’article 13.2 de la Llei 1/2026, del 22 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2026, tenint en compte que les contribucions al desenvolupament, es fan de forma voluntària i no tenen possibilitat de concurrència pública.