“Com engegar a la merda de manera educada”, d’Alba Cardalda

Títol: Com engegar a la merda de manera educada
Autora: Alba Cardalda
Pàgines: 272
Editorial: Rosa Dels Vents
Sinopsi:
Posar límits mai no ha estat tan fàcil.
Per què ens costa tant posar límits? La por de perdre la feina, la idea de l’amor romàntic o el temor de ser exclosos del nostre cercle social si diem «no» són algunes de les raons. Per això ens costa tant de fer-ho i, quan ens hi decidim, sentim culpa i, fins i tot, ansietat. La veritat, però, és que posar límits a les relacions és tan necessari com posar-los a les carreteres: estalvia accidents. Això no obstant, cal saber com comunicar aquests límits, perquè això és el que ens ajudarà a millorar les nostres relacions amb els altres i amb nosaltres mateixos.
En aquest llibre, que ja s’ha convertit en un èxit de vendes, la psicòloga i neurocientífica Alba Cardalda ens ensenya a dir «prou» amb assertivitat i empatia per a aconseguir relacions plenes i honestes que ens faran sentir més respectats, més estimats i, sobretot, lliures de ser qui som.
«Una carretera sense indicacions és com una relació sense límits: ningú no sap el que és permès i el que no, o què es pot esperar dels altres, o si els altres esperen alguna cosa de tu; tampoc no es pot saber si un respecta l’espai de l’altre ni si aquest respecta el teu, ni és clar on comença i on acaba la responsabilitat de cada individu…, i així, és altament probable que passi un accident.
De la mateixa manera que els senyals de trànsit ens ajuden a conduir amb seguretat per arribar sans i estalvis al nostre destí, els límits en les relacions exerceixen aquesta mateixa funció: garantir que els vincles siguin sans i segurs per a protegir la integritat de tothom».
Alba Cardalda
