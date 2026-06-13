La 5a edició de l’Enfira’t converteix Encamp en l’epicentre de l’activitat cultural, esportiva i familiar

La cinquena edició de l’Enfira’t, la fira multisectorial d’Encamp, ha arrencat aquest dissabte amb una gran afluència de públic i una àmplia oferta d’activitats pensades per a tothom. El recinte, ubicat al carrer Prat Gran de l’Areny i a l’aparcament adjacent, reuneix prop de setanta expositors en un espai únic que afavoreix la interacció entre empreses, entitats, associacions i visitants.
Durant la inauguració, el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha posat en relleu la consolidació de la fira, destacant que “més de la meitat d’expositors estan repetint a l’Enfira’t”, un fet que ha considerat com “un indicador de consolidació i de que funciona”.
Marot també ha remarcat la qualitat i diversitat de la programació d’aquesta cinquena edició, “amb moltes seccions de diferents àmbits” i una elevada participació tant d’expositors com de públic. En aquest sentit, ha reiterat la voluntat del Comú de continuar apostant per un esdeveniment que contribueix a dinamitzar el teixit econòmic, comercial i associatiu de la parròquia.
Entre les novetats d’enguany destaca la incorporació d’un espai dedicat al món de les autocaravanes, una proposta que complementa l’oferta vinculada a l’automoció i que ha despertat un notable interès entre els visitants des de primera hora del matí. “Vam creure convenient que les empreses d’autocaravana estiguin presents a l’Enfira’t per a complementar el servei d’automoció i que els visitants puguin conèixer aquest món i llogar o comprar-ne una”, ha explicat Marot.
La inauguració ha comptat amb la presència dels cònsols d’Encamp, Laura Mas i Xavier Fernàndez; del Síndic General, Carles Ensenyat; del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres; del conseller general Pere Marsenyach, i dels consellers del Comú d’Encamp Sabrina Grégoire, Sílvia Ramond, Verònica Solsona i Judit Torres.
Activitats per a tothom
La primera jornada de l’Enfira’t ha ofert una intensa programació cultural, esportiva, educativa i lúdica que ha convertit el centre d’Encamp en un gran espai de convivència i participació ciutadana.
Al llarg del dia, els visitants han pogut gaudir d’activitats esportives a l’aire lliure, exhibicions de tir amb arc, portes obertes al Museu Nacional de l’Automòbil, visites guiades a Casa Cristo, tallers familiars i infantils, concerts, actuacions de dansa, i exhibicions de clubs locals.
Les activitats adreçades a les famílies han tingut una gran acollida, amb propostes creatives i participatives que han omplert els diferents espais de la fira. Paral·lelament, les empreses i entitats participants han pogut donar a conèixer els seus serveis, projectes i iniciatives en un entorn de proximitat amb la ciutadania.
Una de les activitats més destacades de la jornada ha estat, novament, la grua panoràmica instal·lada a més de 60 metres d’alçada. Centenars de persones han aprofitat l’oportunitat per a contemplar Encamp des d’una perspectiva privilegiada, convertint aquesta proposta en una de les més demandades del programa.
A més, els visitants han participat en els sortejos de vals de compra organitzats durant la jornada, una iniciativa que contribueix a impulsar el comerç local i a premiar la participació del públic.
Diumenge continuen les activitats a partir de les 10 h del matí
L’Enfira’t continuarà aquest diumenge amb una nova jornada plena de propostes per a tots els públics. Des de primera hora del matí, la Sala de Congressos acollirà el Campionat de Resistència d’Slot de Catalunya, mentre que el Museu Nacional de l’Automòbil celebrarà una jornada de portes obertes.
La programació inclourà també activitats infantils, visites guiades al Museu Casa Cristo, exhibicions de dansa, tallers participatius, una masterclass de zumba, actuacions musicals i diverses propostes culturals i esportives repartides pels diferents espais de la fira.
Entre les activitats més destacades hi haurà la vista panoràmica amb grua, el taller de batxata amb Matias Hormaza, el concert d’Anyway al migdia, la projecció del documental Lenin Peak 7134 m, ski extrem i l’actuació del grup Electrix, que posarà el punt final a un cap de setmana marcat per la participació ciutadana i el dinamisme associatiu i empresarial.
Els visitants podran continuar participant en els sortejos de vals de compra previstos a les 12 h, 14 h, 16 h i 20 h.
Es pot consultar el programa a comuencamp.ad/enfirat.