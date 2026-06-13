La seu del COAA acollirà la sessió «Traces, traços, trossos… d’arquitectura»

El proper dijous, dia 18 de juny, a les 18:30 hores, es durà a terme una sessió professional a la seu del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) amb el títol «Traces, traços, trossos… d’arquitectura». L’esdeveniment comptarà amb la participació d’Altura, Orteu Riba Arquitectes i Mendoza Partida. Es tracta de tres estudis d’arquitectura que operen des de principis diversos i alternatius, amb una intensa i reconeguda experiència professional. D’aquesta manera, donen continuïtat, amb aquesta sessió, a la sèrie de trobades sobre aspectes de precisió professional i destresa d’ofici en arquitectura.
Obres presentades:
- Altura (Refugi de l’Illa) https://altura.ad/ca/refugi-guardat-de-lilla.
- Orteu Riba (Escoles Velles d’Ordino) https://orteuriba.com/portfolio_page/escolesvelles/.
- Mendoza Partida (Kunstsilo) https://mendozapartida.com/project/kunstsilo-museum-kristiansand/.
La sessió comptarà amb un panell crític que, a partir de les qüestions plantejades per Laura Sánchez (degana del COAA), Meritxell Catalinas (Arquitectura Simètric), Sònia Palau (Palau Arquitectura) i Marta Ruiz Jiménez (DATA Arquitectura), contribuirà a aprofundir en aspectes específics de les traces, traços i trossos d’arquitectura presentats durant la sessió.
Comissariat:
Félix Arranz, arquitecte i editor
Organitza:
Consell Editorial-Industrial 2026 d’SCALAE, en col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra.
Per a prendre part en la sessió és indispensable formalitzar la inscripció prèvia a https://www.inscribirme.com/scalae-ttt-andorra-18juny2026.
Més informació a SCALAE «Traces Traços Trossos …d’Arquitectura» · Altura, Orteu Ribas Arquitectes, Mendoza Partida: Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra, 18JUNY 18h30 | scalae.