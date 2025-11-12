La 2a Jornada d’Internacionalització d’Andorra Business reforça els vincles empresarials amb França, Itàlia, la Xina i Argentina

Prop d’un centenar d’empresaris, emprenedors i representants institucionals han assistit aquest dimecres, 12 de novembre, a la 2a Jornada d’Internacionalització d’Andorra Business, celebrada a Andorra la Vella. L’esdeveniment, organitzat per Andorra Business, té com a objectiu acompanyar les empreses andorranes en el seu procés d’expansió cap a mercats internacionals i reforçar-ne la competitivitat global. La temàtica d’aquesta segona jornada s’ha centrat en les oportunitats, reptes i estratègies per a accedir als mercats de França, Itàlia, la Xina (Sud-est Asiàtic) i l’Argentina.
Aquesta jornada s’emmarca dins l’acord de col·laboració signat el 2022 entre Andorra Business i ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya. Gràcies a aquesta aliança, una quarantena d’empreses andorranes ja han iniciat el seu pla d’internacionalització amb el suport de la xarxa d’oficines exteriors d’ACCIÓ.
Durant la inauguració, el secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, ha destacat “la importància de la internacionalització com a motor per a diversificar l’economia andorrana i situar les nostres empreses en un escenari de competència global”.
Per la seva banda, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha afirmat que “la jornada té un objectiu molt clar: ajudar les empreses del nostre país a arribar més lluny, que puguin créixer, connectar i aprendre. Parlem d’obrir finestres al món, i també de deixar que el món miri cap a Andorra i descobreixi tot el que som capaços de fer”.
La sessió ha comptat amb la ponència de Pau Esteve, CEO de SOUL, sobre “Internacionalització | IA i Creixement Global Omnicanal”, on s’ha destacat el paper de la intel·ligència artificial i l’estratègia omnicanal com a claus per al creixement en mercats internacionals.
Posteriorment, els directors de les oficines exteriors d’ACCIÓ a França, Itàlia, la Xina (Sud-est Asiàtic) i l’Argentina han presentat les seves perspectives sobre oportunitats i reptes en cadascun d’aquests mercats, oferint informació de primera mà sobre tendències sectorials, canals d’entrada i models de cooperació empresarial.
L’activitat ha culminat amb reunions B2B personalitzades entre empreses andorranes i representants d’aquestes oficines, amb l’objectiu de definir estratègies d’expansió concretes i contactes comercials internacionals.
Aquesta segona edició consolida la jornada com un esdeveniment de referència per a les empreses que volen créixer més enllà de les fronteres nacionals, reforçant la voluntat del Govern i d’Andorra Business d’impulsar la diversificació econòmica, la innovació i la projecció internacional del teixit empresarial andorrà.