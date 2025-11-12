Convoquen per al diumenge una vaga de transport de viatgers que afecta l’Alt Urgell i el Pirineu

Els treballadors del sector de transport de viatgers han convocat una jornada de vaga a tota la demarcació de Lleida per a aquest diumenge vinent, 16 de novembre. Des dels sindicats que representen el col·lectiu han explicat que l’aturada s’ha decidit per l’actual manca d’acord pel que fa al conveni col·lectiu i per les diferències salarials existents respecte de tot el seu entorn, en què hi engloben tant la resta de Catalunya com l’Aragó.
Per part del comitè de vaga han donat a conèixer un comunicat en què expliquen que han instat les direccions de les companyies de transport a “adoptar una posició proactiva per a desbloquejar la situació i assolir una solució que eviti perjudicis per a ambdues parts”. També matisen que estan disposats a desconvocar la vaga si abans s’arriba a aquest acord, però que si no s’aconsegueix no descarten allargar-la després de diumenge.
Quant a les reivindicacions, el comitè demana que el nou conveni tingui una vigència de quatre anys i que contempli un “increment salarial del 5% anual, aplicable a tots els conceptes”, a més d’un plus de 20 € per cada diumenge treballat i de 100 € per als conductors que són residents a la Val d’Aran. Consideren que és una proposta “raonable i assumible si es compara amb les condicions laborals vigents a d’altres comunitats autònomes”, i s’han posat a disposició dels interlocutors per a “reprendre immediatament les converses i formalitzar un acord que garanteixi l’estabilitat del sector”.
Quant al greuge salarial, els convocants consideren que a la demarcació hi ha una situació de “precarietat”, especialment si es compara amb d’altres zones. Així, han exposat que el salari base de 2024 a la demarcació de Lleida estava fixat en 1.187 euros, el més baix de Catalunya i que, segons indiquen, se situa uns 400 euros per sota dels de Barcelona (1.588), Tarragona (1.504) i Girona (1.459). També es queda lluny dels de les altres dues demarcacions limítrofs: Osca (1.424 €) i Saragossa (1.511).
La convocatòria inclou els comitès d’empresa de 24 companyies diferents, entre les quals n’hi ha diverses que operen al Pirineu, com ara ALSA, Vilà Betriu, Brugulat, Regina, Hife, Moventis, Tarrés i Olperer. La resta d’empreses són Cunillera, Autocars Agramunt, Luis, Autocars del Pla, Gamon, Solé Grau, Pons, Morell, Aler, Palmerola, Lax, Salvia, Solé Seró, Cots Alsina, Franch i Joviar.