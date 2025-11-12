Estrena mundial de l’Andorra Cycling Masters el 22 de novembre, arribant a més de 120 països diferents

El documental Andorra Cycling Masters s’estrenarà a la plataforma mundial DAZN el dissabte, 22 de novembre, arribant a més de 120 països diferents. El 29 de novembre, s’estrenarà a Movistar+ España i, posteriorment, s’inclourà en altres plataformes internacionals, ampliant encara més el seu abast global.
El relat no només mostrarà una competició èpica entre quatre dels millors ciclistes del moment –Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primož Roglic i Isaac Del Toro– i la seva cara més íntima, sinó que també posarà en valor la història esportiva d’Andorra, amb una xarxa de 21 ports de muntanya i condicions idònies que, cada any, atrauen milers de ciclistes professionals i aficionats.
El projecte s’ha realitzat amb la col·laboració d’IPG Mediabrands Entertainment, especialitzada en grans formats internacionals, i Wakai, part de WAP MEDIA GROUP, responsable d’alguns dels documentals esportius més destacats dels últims anys sobre l’FC Barcelona, el Real Madrid o Marc Márquez.
Projecció especial als cinemes Illa Carlemany
Excepcionalment, 300 persones podran assistir a una projecció especial de l’Andorra Cycling Masters als cinemes Illa Carlemany, el pròxim 21 de novembre, a les 21 hores. Les entrades seran limitades a l’aforament de la sala i es podran reservar de manera gratuïta a partir del dimecres 19 de novembre, a les 17:30 hores, al web www.cinemesilla.com. Hores abans, es convidarà a una preestrena privada a aquelles persones, empreses i institucions implicades en el projecte, així com a la premsa del país.