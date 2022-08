Kick-boxing vs. Muay Thai: dues disciplines molt semblants però d’orígen divers

Tant el Kick-boxing com el Muay Thai són dues arts marcials catalogades de contacte que comparteixen algunes tècniques i moviments, raó per la qual costa distingir-les en el ring, però encara que s’assemblin molt, no són el mateix. Les majors diferències radiquen en les zones del cos que poden usar-se per a colpejar i el tipus de cop. Tanmateix, no són les úniques.

També es diferencien per:

1. El seu origen . Mentre que el Kick-boxing ve del Japó, el Muay Thai, prové de Thailandia.

2. Limitacions . En el Kick-boxing no es pot colpejar amb colzes ni genolls. Quan es colpeja amb la cama, ha de fer-se amb la tíbia o l’empenya. En el Muay Thai, els colzes i genolls estan permesos i de la cama es colpeja amb el barb, que és la zona més dura. En el Muay Thai, a més, es poden donar també puntades frontals en cuixes i malucs.

Per tant, es podria parlar de punts de contacte més nombrosos en el Muay Thai, que compta amb un total de 8, mentre que en el cas del Kickboxing és de 4.

3. En el Kick-boxing no es permet agafar al contrincant. En el Muay Thai es permet en uns certs moviments, com pot ser la defensa. Tampoc es pot colpejar per sota del maluc en el cas del Kick-boxing, sent permès en el Muay Thai.

4. Antigüetat. El Muay Thai és molt més antic i va començar com a mecanisme de defensa en la lluita cos a cos dels soldats tailandesos, mentre que el Kickboxing va sorgir al voltant dels anys 60 com a esport.

El Muay Thai es podria dir que és, per tant, més ofensiu i agressiu en general.

Els beneficis que aporten tots dos en canvi, sí són similars. A més de permetre mantenir-se en forma, baixar de pes, tonificar el cos i guanyar resistència cardiovascular, aquest tipus d’esports ajuda a millorar l’autocontrol, la disciplina i, a més, ensenyen a defensar-se davant possibles atacs. És per això un esport, que cada cop té més adeptes, sobretot entre el sexe femení.