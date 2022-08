Com a la platja, enlloc! Però, vigila

L’estiu ens convida a anar a la platja. Uns per a lluir tipus i bronzejar-se i, uns altres, per a gaudir de les nombroses activitats que s’hi poden practicar: a l’aigua, a la sorra, sol, acompanyat… En “teoria” són activitats que ens diverteixen, tot i que, depèn de com, és millor veure com les practiquen els demés. Amb el vídeo entendreu el per què.

De qualsevol activitat en pot sortir una anècdota o una “aterrissada”, un cop, un ensurt, fins i tot, un ridícul o una lesió. Per això, és millor no fer-se el valent (ni el milhomes), sobretot, si tens espectadors al voltant. Al final els que acaben xalant són ells i no tu.