Judith Pallarés s’incorpora com a secretària general a l’Institut Andorrà de les Dones

Judith Pallarés serà la nova secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones (SFGA)

En la sessió de Govern d’aquest dimecres, i a proposta del cap de Govern, Xavier Espot, s’ha acordat el nomenament de Judith Pallarés Cortés com a secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones a partir de l’1 de gener de 2025. Substituirà així Montserrat Ronchera qui, amb una reconeguda trajectòria en l’àmbit de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, ha ocupat el càrrec durant els darrers dos anys i ha decidit deixar-lo per motius personals a comptar del 31 de desembre.

Judith Pallarés Cortés, de 52 anys, és graduada en Ciències polítiques i de l’administració amb màster en direcció pública i ha ocupat diferents càrrecs de responsabilitat política, entre els quals, el de ministra l’anterior legislatura, primer, de Funció pública i simplificació de l’administració (2019-2021) i més endavant, d’Afers Socials, Joventut i Igualtat (2021-2023). Pallarés, que es defineix com a emprenedora, liberal i feminista, compta amb experiència en àmbits nacionals i internacionals, i sempre ha mantingut un compromís polític amb la participació de les dones en els espais públics i en la defensa dels drets de les dones.

L’Institut Andorrà de les Dones és un organisme autònom que té com a missió fonamental promoure la participació de les dones en la vida política, cultural, econòmica i social en igualtat de condicions i d’oportunitats que els homes, així com prevenir i eliminar les discriminacions per raó de sexe.