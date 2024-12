Campanya a les xarxes socials per a conscienciar sobre els perills del consum d’alcohol coincidint amb Nadal

Cartell de la campanya impulsada pel Ministeri de Salut (SFGA)

El Ministeri de Salut engega una campanya de prevenció del consum de begudes alcohòliques, coincidint amb les festes de Nadal i que està previst que s’allargui durant els primers mesos de 2025. Aquesta campanya neix sota el lema ‘L’únic consum segur d’alcohol és zero’, i amb ella el Ministeri vol incidir, a través de diverses publicacions a les xarxes socials, sobre els perills que comporta la ingesta d’alcohol, tant pel que fa a la conducció com en altres àmbits.

L’objectiu és conscienciar la ciutadania sobre els riscos que comporta el consum d’alcohol, aprofitant que comença un període de festivitat en el qual se celebren sopars d’empresa i àpats familiars on l’alcohol sovint és àmpliament consumit i socialment acceptat. El Ministeri de Salut, en el marc del Pla Nacional Contra les Drogodependències (PNCD), considera la prevenció un dels aspectes més importants i duu accions preventives de manera periòdica en diferents àmbits. La campanya també es compartirà a través dels perfils de les xarxes socials de la Policia i de Mobilitat.

Segons l’OMS, el consum d’alcohol es troba entre les causes de més de 200 malalties, traumatismes i altres trastorns de la salut. En aquest sentit, el consum d’alcohol està associat al risc d’aparèixer malalties no transmissibles, com malalties hepàtiques, cardíaques i diferents tipus de càncer, com els de mama i còlon, així com trastorns de salut mental i del comportament, com la depressió, l’ansietat i els trastorns per consum de begudes alcohòliques. A més, el consum d’alcohol comporta un perill afegit quan es combina amb activitats com la conducció. Finalment, l’OMS recorda que la reducció el consum d’alcohol també millora la memòria i la qualitat de la son.