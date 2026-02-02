Joventut i el Carnet Jove Andorra engeguen una enquesta per a copsar els neguits de la població entre 16 i 35 anys

L’Àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, amb la col·laboració de l’Associació Carnet Jove Andorra, engega una campanya per a copsar les inquietuds i els neguits dels joves del Principat i incentivar la participació activa de la joventut en la presa de decisions. A través d’una enquesta en línia, la voluntat és recollir aquelles qüestions prioritàries per a aquest col·lectiu i així garantir la participació del jovent en l’elaboració de les polítiques públiques. L’enquesta es pot respondre des d’aquest dilluns, 2 de febrer, i fins al 2 de març en aquest enllaç i es dirigeix als joves residents des dels 16 fins als 35 anys. Entre els participants se sortejaran diversos obsequis.
Amb la voluntat de donar continuïtat a aquesta acció, aquelles persones que estiguin interessades a seguir participant activament en l’elaboració de polítiques públiques dirigides als joves poden indicar a l’enquesta la seva conformitat i així formaran part dels grups de treball que es duran a terme des de l’Àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat per a analitzar les polítiques actuals en la matèria i modificar aquelles que considerin que no s’ajusten a les necessitats del jovent.
La participació activa dels joves és essencial per a assegurar que estiguin al centre de les polítiques de joventut com a protagonistes i no com a receptors. Aquests espais participatius tenen com a objectiu principal incorporar la perspectiva jove en totes les fases de desplegament del Pla Nacional de la Joventut 2025-2028.