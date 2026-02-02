La màscara de l’Ossa d’Ordino exposada al Museo do Pobo Galego

El Museo do Pobo Galego (Santiago de Compostela) acull des del dia 29 de gener l’exposició MASKS. Alas y Viento Collection. Nacho Rovira II una mostra de 66 màscares, entre les quals es troba l’Ossa d’Ordino, que procedeixen de Romania, Itàlia, Portugal i Espanya, a més de l’andorrana. L’exposició convida a apropar-se al món de les màscares com expressió cultural universal, present en festes, rituals i representacions teatrals de diferents èpoques i llocs del món.
La proposta ha estat impulsada per la Universitat de Valladolid a través de la Cátedra de Estudios de la Tradición, comissariada per la professora Pilar Panero dins del projecte europeu Unveiling the Arts and Works behind the Masks.
Les peces exposades recorren els usos, temps i significats de la màscara. Poden veure’s peces vinculades al carnaval popular, lligades a les festes d’hivern; màscares u:litzades en celebracions religioses, com el Nadal, la Setmana Santa o el Corpus Christi; exemples del carnaval cortesà barroc i de la Commedia dell’Arte, associades al teatre i a les representacions escèniques de l’Europa moderna; màscares funeràries, vinculades a rituals de comiat, a la memòria i al cicle de la vida i de la mort; així com màscares contemporànies i d’us artístic, que mostren com aquestes tradicions continuen vives i en permanent reinterpretació. A través de les peces exposades es posa de relleu com el poder simbòlic d’aquests objectes manté una profunda vigència i contribueix a enfortir els llaços comunitaris.
El projecte europeu Masks es desenvolupa amb l’objectiu de donar valor al treball d’artesans i artistes vinculats a l’univers de la màscara.