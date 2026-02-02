Roger Puig, segon al primer entrenament de descens de la Copa del Món, a Tignes

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, ha aconseguit aquest dilluns una excel·lent segona posició en el primer entrenament oficial de descens (DH) de la Copa del Món, disputat a l’estació francesa de Tignes, seu on l’any vinent se celebraran els Campionats del Món d’esquí paraalpí. La jornada ha començat amb un cert retard, ja que l’organització ha hagut de realitzar diverses derrapades per a retirar part de la neu acumulada els últims dies i deixar el traçat en condicions òptimes. Finalment, en una pista molt ben preparada i amb condicions de seguretat, s’ha pogut disputar el primer entrenament amb aproximadament una hora d’endarreriment respecte l’horari previst.
En aquest context, Roger Puig ha completat una baixada amb molt bones sensacions i ha finalitzat segon, confirmant el seu bon moment en les disciplines de velocitat i mostrant-se competitiu en un escenari que serà clau de cara al futur.
Cal tenir en compte que es tracta del primer entrenament de descens i que, en aquest tipus de sessions, els corredors poden gestionar el risc de manera diferent: alguns fan una baixada molt similar a la de cursa, mentre que d’altres prioritzen acabar el traçat dempeus, assumint una pèrdua de temps.
La Copa del Món continuarà aquest dimarts amb un segon entrenament de descens, una sessió en què ja es començarà a veure amb més claredat en quina zona de la classificació es pot moure Roger Puig abans de les proves oficials.