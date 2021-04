Jornada de donació de sang a la Seu d’Urgell

La Seu d’Urgell acollirà aquest dimecres, 14 d’abril, una nova campanya de donació de sang. La jornada tindrà lloc al Centre Cívic El Passeig, de dos quarts de 5 de la tarda a les 9 de la nit.

Els donants s’han d’inscriure prèviament emplenant un formulari en línia a la web del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, tal com especifiquen les mesures de prevenció per evitar contagis de la COVID-19. L’objectiu és evitar acumulacions de gent i garantir les distàncies de seguretat.

El Banc de Sang i Teixits de Catalunya, que fa una crida a la ciutadania per mantenir el ritme de donacions, ha habilitat un espai a la web donarsang.gencat.cat per poder visualitzar, a temps real, l’estat de les reserves. Cada dia calen al voltant de 1.000 donacions al país per poder garantir el subministrament de components sanguinis a totes les persones que ho requereixin.

Acte solidari

Pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 70 anys que pesi més de 50 quilos. Les dones poden assistir-hi un màxim de tres vegades a l’any i els homes un màxim de quatre. Entre donació i donació ha de passar un mínim de dos mesos. Tant per a la seguretat del donant com del receptor, abans de la donació es fa una entrevista mèdica i es mira la pressió i el nivell d’hemoglobina.