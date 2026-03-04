Jordina Caminal, a la Copa del Món de Val di Fassa

L’equip de velocitat de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), amb Jordina Caminal, es troba des de dimarts a Val di Fassa (Itàlia), on van arribar directament després de la Copa del Món celebrada a Andorra durant el passat cap de setmana per a fer front, ara, a la cita del circuit mundial de l’estació italiana. La primera cita ja és aquest dimecres amb un primer entrenament a partir de les 11:00h, mentre que dijous serà, novament i amb el mateix horari, un altre dia d’entrenament.
Ja divendres hi haurà cursa de descens -el recuperat de Crans Montana-, a les 11:30h, mentre que el dissabte es disputarà un segon descens, en aquest cas a les 10:45h. Diumenge es tancarà aquesta Copa del Món amb un supergegant, a les 10:45h.
Jordina Caminal arriba a aquesta cita després d’un intens final de la setmana passada, a Andorra, a la Copa del Món celebrada a la pista Àliga, on va estar lluitant amb les millors envoltada de tota l’afició del país que es va acostar al sector Soldeu-El Tarter de Grandvalira.
A Andorra, Caminal va ser 45a al primer entrenament de descens, 43a al segon, 40a a la cursa de descens, no va acabar el primer supergegant, i finalment va ser 49a al segon supergegant que tancava la cita al Principat.