“El cercle dels dies”, de Ken Follet

Títol: El cercle dels dies
Autor: Ken Follet
Pàgines: 752
Editorial: Rosa Dels Vents
Sinopsi:
Ken Follett s’endinsa, en la seva èpica nova novel·la, en un dels misteris més grans de la història: la construcció de Stonehenge.
UN MINER DEL SÍLEX AMB UN DO
En Seft, un miner de gran talent en l’extracció de sílex, recorre la Gran Plana malgrat la xafogor de l’estiu per a presenciar els rituals que assenyalen l’inici d’un nou any. Hi va per a intercanviar les seves pedres per altres productes durant les celebracions del solstici, i per a trobar-se amb la Neen, la noia que estima. La pròspera família de la Neen li ofereix, a més, una manera d’escapar de la brutalitat del seu pare i dels seus germans acollint-lo a la comunitat de grangers.
UNA SACERDOTESSA QUE CREU EN L’IMPOSSIBLE
La Joia, la germana de la Neen, és una sacerdotessa idealista i amb una capacitat de lideratge extraordinària. De nena, assistia captivada al Ritual del Solstici i des de llavors somia en un monument nou i espectacular, aixecat amb les pedres més grans del món. Però la tensió està creixent als turons i als boscos de la Gran Plana.
UN MONUMENT QUE DEFINIRÀ UNA CIVILITZACIÓ
La visió de la Joia d’un cercle enorme de pedres, reunides per les tribus dividides de la Gran Plana, inspirarà en Seft a construir l’obra de la seva vida. Tanmateix, a mesura que la sequera arrasa la terra, la desconfiança entre els grangers, els pagesos i els bosquetans creixerà… i un acte de violència salvatge provocarà una guerra oberta.
Ken Follett és un dels autors més estimats i admirats pels lectors de tot el món, i les vendes dels seus trenta-vuit llibres superen els cent noranta-set milions d’exemplars. El 1989 va publicar Els pilars de la Terra, que va arribar al número u dels més venuts en un gran nombre de països i s’ha convertit en la seva novel·la més popular. Les seqüeles, Un món sense fi, Una columna de foc i L’armadura de la llum, i la preqüela, Les tenebres i l’alba, també van esdevenir grans èxits i la saga, en conjunt, ha superat els cinquanta milions d’exemplars venuts a tot el món. Follett viu a Hertfordshire amb la seva esposa, Bàrbara. Entre tots dos tenen cinc fills, sis nets i dos gossos labradors.
Font: lacasadellibro